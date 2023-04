RAZGOLITILA SE U TOPLIJIM KRAJEVIMA! Ljupka Stević pokazala atribute na plaži dok uživa u luksuzu - "Vrediš milione!"

Ljupka Stević je ispozirala u bikiniju, ali i u provokativnim haljinama, a na odmor je otišla u Hurgadu, gde maksimalno uživa i ne štedi.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Ljupka Stević je nedavno dospjela u medije zbog saobraćajnog prekršaja kojim se hvalila na društvenim mrežama, a sada zbog provokativnog izdanja u kojem je pozirala čim je otišla na odmor u toplije krajeve. Hladne dane i aprilski sneg u Beogradu zamijenila je sunčanim satima u Hurgadi, te ponosno pokazala liniju i nagovestila da je spremna za predstojeće ljeto.

Pjevačica je pozirala u bikiniju, prvo jednom, pa drugom, a snimala se iz svih uglova kako bi fanovima pokazala sve atribute. Uživa u sunčanju na 28 stepeni i sigurno je da će se u Beograd vratiti preplanula, ali za sada nije otkrila da li je otišla na odmor sama ili u nečijem društvu.

Izvor: Instagram/ljupkastevic

Prošetala je i bikinije, ali i provokativnu haljinu prilikom odlaska na večeru, a mnogi su se složili da odlično izgleda, pa joj poručili u komentarima: "Jao, Ljubinka, vrediš milione".

"Da me more budi i da mi more budeš", napisala je Ljupka uz jednu od fotografija kraj luksuznog rizorta u kojem, po svemu sudeći, boravi.

