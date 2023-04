TOPALKOVA ĆERKA PRIZNALA DA JE TRUDNA! Helena pokazala stomačić, oglasio se i budući deda - "Biću najbolji na svetu"

Helena Topalović je ozvaničila trudnoću i srećna je što će ona i njen suprug postati roditelji, a uz fotografije je objavila i emotivnu poruku.

Nakon priča da je Helena Topalović u drugom stanju i da čeka bebu sa suprugom Draganom Aleksićem, kojem je u tajnosti rekla "da" u septembru 2021. godine, stiže i njena potvrda da će postati mama!

Ćerka Milana Topalovića Topalka oglasila se na Instagramu uz fotografije na kojima joj se vidi trudnički stomak, snimljene dok su u svom domu nestrpljivo čekali da saznaju pol bebe. Helena ne krije koliko je srećna što će dobiti naslednika ili naslednicu, a trudnoću je ozvaničila i porukom.

"Kao prvo... Za dobar brak potrebno je dvoje dobrih... Živim sad, kao i uvek, maksimalno voljena i pažena. I kao drugo, hvala mom najboljem suprugu i hvala mojim najboljim roditeljima na bezuslovnoj podršci. Naša sreća je postala još veća. Zahvalni Bogu", napisala je na Instagramu uz fotografije.

Iako nije želeo da potvrdi da će postati deda kada su se pojavili navodi o Heleninoj trudnoći, Topalko sada ne krije koliko je srećan i otkriva kakav će deda biti.

"Radujemo se. Ja sam bio i takav tata kada je Helena bila mala, da sam je svaki dan vodio u školu do četvrtog razreda, a niko me u školi nije zvao imenom, već su me oslovljavali svi sa 'tata', pa mislim da to govori dosta i kakav ću deda biti. A biću najbolji, jer ono što roditelji imaju kao ulogu da sankcionišu kod dece, što će sada imati Helena i Dragan, to sada nećemo morati supruga i ja. Tako da ću biti najbolji deda na svetu", poručio je pevač za 24sedam.rs.