RAZVODE SE HOLIVUDSKI ŠMEKER I 30 GODINA MLAĐA LEPOTICA: Vensan Kasel ostavio Tinu - ni ona ga nije zadržala!

Vensan Kasel i Tina Kunaki razvode se posle pet godina braka, a glumac vreme provodi s prijateljima na mestima na koja je odlazio s manekenkom.

Glumac Vensan Kasel (56), bivši suprug Monike Beluči, posle pet godina braka navodno se razvodi od 30 godina mlađe lepotice Tine Kunaki (26) s kojom je dobio ćerku 2019. godine. Obrisao je sve njihove zajedničke fotografije s Instagrama i time potvrdio sumnje o razvodu, ali par se još uvek nije oglasio zvaničnim saopštenjem.

Sumnje da je pukla ljubav je podstaklo i to što Vensan nije javno čestitao Tini ni rođendan, kao što je to radio prethodnih godina nekom fotografijom ili rođendanskom porukom. Dok njihova ljubav polako prerasta u one bivše ljubavi, glumac provodi dane na plaži u Brazilu s prijateljima, istoj onoj na kojoj je najčešće išao sa Tinom.

Manekenka i glumac su poslednji put viđeni zajedno u januaru, a Tina se u međuvremenu sama pojavljivala na javnim događajima i na društvenim mrežama objavljivala fotografije s prijateljima. Srce lepe Francuskinje osvojio je kada je imala samo 18 godina, uprkos velikoj razlici u godinama među njima, zbog čega ih je javnost osuđivala, a jednom prilikom je izjavio: "To nije uvek fer. Imam 52 godine i ženim se devojkom od 21 godinu. Veoma sam zaljubljen i siguran sam da ćemo praviti bebe".

Iako je posle razvoda od slavne lepotice Monike Beluči s kojom ima dvoje dece govorio da se nikada više neće ženiti, mlada manekenka ga je "naterala" da promeni odluku, a otkrio je tada i da jako želi da ponovo postane otac. Želja mu se ostvarila, ali ljubav se, nažalost, i ovog puta ugasila.