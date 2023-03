"TEODORA PROGONI KOŠARKAŠA CRVENE ZVEZDE": Pevačica bacila oko na Luku Vildozu, on i dalje pati za bivšom!

Priče oko ljubavnog života pevačice Teodore Džehverović ne prestaju da izranjaju!

Domaći mediji danima bruje o tome da je Teodora Džehverović nedavno započela romansu s košarkašem Crvene zvezde Lukom Vildozom. Ove glasine je dodatno podgrejala i sama pevačica kada se pojavila na večitom derbiju u Pioniru, iako se nakon toga oglasila na Instagramu i svima stavila do znanja da je i dalje slobodna.

"Jedino što imam da kažem jeste da svog budućeg momka neću pratiti na Instagramu. Zeznuli ste se", napisala je ona.

Kurir sada, od izvora bliskog Teodori, saznaje da je pevačica navodno do ušiju zaljubljena u košarkaša i da namerno odlazi na mesta na koja ide i on tokom boravka u Beogradu kako bi mu se što više približila. Za razliku od nje, Vildoza prema Teodori ne gaji nikakve emocije, sem prijateljskih, što ona pokušava da promeni na svaki način.

"Teodora je odlepila za Lukom. Juri ga i uhodi već nekoliko meseci po gradu. Odlazi na ista mesta na koja ide i on, kako bi se kao slučajno sreli. Prva ga je i zapratila na Instagramu, lajkuje mu sve. Kad joj je on uzvratio praćenje, njenoj sreći nije bilo kraja. Oni se i dopisuju, a kada ju je i pozvao na svoju utakmicu s Partizanom, oduševljeno je prihvatila. Nažalost, to je jednostrano. Košarkaš prema njoj gaji samo prijateljske emocije i i ne razmišlja o novoj vezi. To joj je otvoreno i rekao jednom prilikom", rekao je izvor i dodao:

"Luka i dalje jako pati za svojom bivšom devojkom Arijanom Hihon, s kojom je bio u vezi dve godine, a koja ga je ostavila nakon što je videla njegove fotke iz jednog beogradskog noćnog kluba, gde je bio okružen sa nekoliko devojaka. Teodora je svesna toga, ali je rešila da ne odustaje tako lako od zgodnog Argentinca. Svi kažu da bi bili lep par, ali od toga nema ništa. Ona je patila za Ninom, ali je konačno rešila da nastavi dalje, kao što je i njen bivši dečko ubrzo posle raskida našao novu devojku, što i ne krije".

Pevačica je do kraja prošle godine bila u dugogodišnjoj vezi s Ninom Čelebićem, s kojim se nije rastala na lep i kulturan način, a nakon raskida se dovodila i u vezu sa fudbalerom Markom Jankovićem, što je ona takođe demantovala.