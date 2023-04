ONA RIBETINA I PO, A TEK MUŽA DA VIDITE! Skinuo se i pokazao isklesano telo, kadar za padanje u nesvest - "Blago Miji!"

Suprug Mie Borisavljević, pevač Bojan Boki Grujić, podelio fotku u kupaćem i zapalio mreže.

Izvor: Instagram/miaborisavljevic

Mia Borisavljević i njen suprug, pevač Bojan Boki Grujić otputovali su na odmor u Dubai odakle pevačica svakodnevno objavljuje fotke.

Oboje su vrlo aktivni na mrežama, ali kako je Mia do sada prednjačila u objavama, pravo oduševljenje nastalo je kada je na svom Instagramu fotke iz toplih predela objavio i Bojan. I to kakve! On je podelio kadrove na kojima je pozirao u bazenu, a njegov izgled nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Poznato je da su Mia i Bojan vrlo posvećeni svom izgledu, te vredno treniraju i vode računa o ishrani što se definitvno vidi. Mia važi za jednu od najzgodnijih pevačica na sceni, a pevačeve golišave fotke pokrenule su lavinu reakcija.

Poledajte ga:

I Miju: