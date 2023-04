COBI, DA LI SI TO TI? Popularni muzičar se vozi gradskim prevozom, ljudi u čudu - nema komplekse, živi NORMALNO! (FOTO)

Slobodan Veljković Cobi je jedan od najpopularnijih u svijetu domaće muzike, ali ne pati od života na velikoj nozi, pa često koristi i gradski autobus.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

U današnje vreme, kada je gotovo nezamislivo vidjeti neke od slavnih ličnosti u gradskom prevozu, reper i autor brojnih domaćih hitova Slobodan Veljković Cobi pokazao je da ne pripada tom soju ljudi, te da živi životom običnog građanina.

Cobi je na svom profilu na Instagramu objavio fotografiju iz gradskog autobusa, u večernjim satima, a uslikao se u ogledalu dok je sjedio i, kako se čini, nikome nije zapadao za oko.

Uz sliku na storiju je stavio i čuveni hit Frenka Sinatre "That's Life", aludirajući na to da je ovo sastavni dio njegovog života, a mnogi ga u prvi mah vjerovatno nisu ni prepoznali, ne vjerujući da se radi o poznatom muzičaru.

Izvor: Instagram/cobi.v

O tome da Cobi vodi jednostavan život nedavno je govorila i njegova razredna iz rodnog Prokuplja.

"Kod njega očigledno može da se primijeti taj lokal-patriotizam. Ja bih rekla da je on i dalje svjestan, iako je zvijezda, a jeste zvijezda u tim svojim krugovima, da je svjestan ko je, šta je, odakle je potekao, ko je zaslužan za njegov usjpeh, a to su vjerovatno roditelji koji su ga podržavali. Njih ima nekoliko tamo, kuća Veljkovića, to su braća, sestre od stričeva, svi su povezani bili, ima i veliki krug prijatelja, pa je tu škola, nastavnica, tako da on sigurno iz tog razloga, ma koliko da bude velika zvijezda i ma koliko da još uspije u životu, mislim da će i dalje biti svjestan svojih korjena, što je na kraju krajeva najvažnije i ja zaista to kod njega i cijenim. Maloprije smo pomenuli tu njegovu Tabakmalu... Prokuplje ima te neke mahale, odnosno male, i oni sigurno jesu mnogo vremena provodili na ulici, ali to je još i plus, zato što su se družili, nisu provodili vrijeme pored mobilnih telefona, svako u nekom svom svijetu, nego su zaista bili jedna ekipa i jedna družina. Ja mislim da on te veze sa svojim drugarima i danas čuva i kada dođe ovde, kada ga sretnu ljudi na ulici, on zaista ne glumi nikakvu zvijezdu, nego je Cobi iz Tabakmale", izjavila je nastavnica Dragana u emisiji "Metar moga sela".