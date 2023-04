MARIJA MIKIĆ KUPILA KUĆU OD 500.000 EURA ? Srpska pjevačica pokazala slike novog, LUKSUZNOG doma i ogromnog dvorišta!

Pevačica Marija Mikić, koja će uskoro dobiti drugo dijete, objavila slike na Instagramu..

Pevačica Marija Mikić i njen verenik Jovan Pantić, objavili su na društvenim mrežama da su prvi snežni, aprilski dan, iskoristili za preseljenje.

Par koji je samo mesec dana od rođenja ćerke Đurđe saznao a će dobiti i sina, objavio je slike i snimke preseljenja u novu kuću koja je, prema pisanju medija navodno koštala čak pola miliona evra.

Kuća se nalazi nedaleko od Bežanijske kose, ima oko 200 kvadrata i ogromno dvorište i terasu. Pevačica je na Instagramu objavljivala slike i snimke nekretnine koja je većim delom završena.

Na Marijinim slikama se vide majstori koji pomažu da se unesu stvari u njihovu novu kuću, ali i kako cela porodica pozira na patosu pored kesa u kojima su lične stvari i odeća. Pogledajte Marijin i Jovanov raj:

"Kada smo se odlučili na ovaj korak, bili smo svesni da to neće moći da se završi brzo i da će nam trebati puno strpljenja, ali smo na to bili spremni. Najbitnije nam je bilo da pronađemo mesto koje ćemo moći da zovemo svojim domom. Sad nam sledi period selidbe i adaptacije na novi prostor, ali i uređenje kuće, čemu se najviše radujem jer u tome zaista uživam i već imam neke ideje kako će sve izgledati. Svesna sam da će mi sve to biti teže sada, s obzirom na to da treba da se porodim za dva i po meseca, ali Bože moj, sve su to slatke muke"..