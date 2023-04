DOŽIVEO ŠOK NA AERODROMU U DUBAIJU! Aca Sofronijević sve ispričao - Preznojio sam se, odmah sam pozvao obezbeđenje!

Harmonikaš Aleksandar Sofronijević otkrio je kakav peh je doživeo na aerodromu u Dubaiju.

Izvor: Instagram/acasofronijevic

Aleksandar Sofronijević našao se u žiži interesovanja kada je potvrdio da je raskinuo veridbu sa voditeljkom Sanjom Ćulibrk, a zatim i kada je objavljeno da je poznati harmonikaš uplovio u novu vezu. Sada je Sofra sa svojim Instagram fanovima odlučio da podeli jednu zanimljivu priču koja mu se deselila na aerodromu.

On je otkrio kakav peh je doživeo na aerodromu u Dubaiju kada je zaboravio pasoš u avionu čim je sleteo u Ujedinjene Arapske Emirate, a to je shvatio tek nakon pola sata.

"Ja sam uspeo da zaboravim pasoš u avionu, na presedanju. Tako kada često idete na put stalno se nešto može desiti, nepredviđeno. Kad je glava ovako puna svih informacija i svega, ja sam uspeo da zaboravim pasoš u avionu na presedanju, kada smo sleteli u Dubai, i kada smo trebali da letimo za Adelejd", započeo je Aca Sofronijević, pa nastavio:

"Imali smo pauzu nekih 3,5 ili 4 sata, ja sam shvatio da je meni pasoš ostao u avionu posle nekih pola sata. Ja sam zvao aerodromsko obezbeđenje, oni su rekli da nije moguće da se to vrati i da moram da sačekam sledeći let, pa šta da radim, ali ako stignete i ako brzo trčite i možete da dođete na kraj aerodroma u Dubaiju koji je ogroman... Ja sam krenuo ozbiljnim gasom da trčim do te pozicije gde su oni našli moj pasoš. Ne znam u životu da li sam se više preznojio i trčao da stignem na let, da sve bude okej jer su mi tamo ostali i pasoš i dokumenta i neki novac i te neke moje kartice koje sam ja poneo da imao za ne daj Bože u Australiji. Oni su sve to našli, hvala im puno ljubazno osoblje, i tačno sam stigao na avion 15 minuta pred check- in pred ulazak u avion da preletimo za Adelejd".