TUGA! SLAVICA ĆUKTERAŠ SE OPROSTILA OD VOLJENE OSOBE! Pevačica slomljena - Jedan poziv je sve promenio!

Pevačica Slavica Ćukteraš potresnim rečima oprostila se od voljene osobe i bliskog člana porodice.

Izvor: Kurir TV

Slavica Ćukteraš podelila je na Instagramu tužne vesti da joj je preminula baka. Pevačica je objavila njihovu poslednju zajedničku fotografiju, na kojoj drži ruku svoje nane.

"Naša poslednja slika, kada sam te uhvatila za ruku, prigrlila i rekla: 'Nano, sve je ok'. Jutros je jedan poziv promenio to moje 'ok'", napisala je Slavica Ćukteraš, pa se poslednji put oprostila od nje:

"Nano moja, počivaj u miru, voli te tvoja unuka Slavica".

Izvor: Instagram/cukterasslavica/printscreen

Slavica Ćukteraš je zbog zdravstvenog problema nedavno otkazala sve nastupe do daljnjeg i sada se oporavlja uz strogu disciplinu. Suočila se sa saznanjem da ima zadebljanje na glasnim žicama, a lekari su joj savetovali da ne peva i da što tiše govori, što joj je teško palo.

"Na inhalacijama sam. To je teško prihvatiti prvi put kada se čuje. Jer, kao, šta će biti s mojim glasom? Međutim, posle sam čula da nisam ja jedina", rekla je pevačica nedavno.