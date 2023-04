Srđan Žika Todorović nakon godina ćutanja, otvorio je dušu i pred kamerama progovorio o pokojnom ocu, legendarnom glumcu Bori Todoroviću.

Boru Todorovića pamtimo po maestralnim ulogama u kultnim filmovima domaće kinematografije. Bez obzira na to da li ga volite kao Jakovljevića u "Balkanskom špijunu", Pika u "Balkan Ekspresu" ili Đenku u "Maratoncima", sve Borine replike se i dalje sa istim žarom citiraju. Legendarni glumac napustio nas je 2014. godine, a tada se još pisalo da mu je nakon operacije slepog crijeva pozlilo, te da je zbog toga izdahnuo. Međutim, istina je zapravo totalno drugačija i tragičnija.

Njegov sin, glumac Srđan Žika Todorović koji retko u javnosti priča o privatnom životu, napravio je izuzetak i progovorio o najbolnijim temama o kojima je dugo ćutao.

Nakon što je pičao o smrti trogodišnjeg sina Dejana i priznao kako da nije bilo čalnova grupe EKV ne bi bio živ, progovorio je i o smrti svoga oca. Žika je u ispovijesti otkrio da je Bora otišao na rutinsku operaciju slepog crijeva, nakon čega je ustao iz kreveta, jer je bila oluja napolju i krenuo da zatvori prozor. U tom trenutku se okliznuo i pao, a potom udario glavom o metalni bolnički krevet.

Tada je, aneurizma koju je imao pukla, od čega je Bora i preminuo - "On je otišao na jednu običnu operaciju slijepog crijeva. Bilo je ljeto, 7. jul. Bila je neka oluja, i pošto mu je bio otvoren prozor, ustao je da bi ga zatvorio i okliznuo se. Udario je glavom baš tu gdje mu je bila aneurizma. Probudio se sa čvorugom. Počeo je da pakuje stvari da izađe iz bolnice i odjednom je pao u komu, od udarca u metalni bolnički krevet. Aneurizma je pukla", ispričao je Žika Todorović za TV Una.

Boru su mnogi upamtili i kao brata Mire Stupice, ali i kao velikog navijača Partizana. Međutim malo ko je znao za njegov nadimak koji je dobio još u djetinjstvu i priču koju je stalno pokušavao da "zataška". Kako je jednom prilikom otkrio nije volio taj nadimak, ali nikako nije mogao da pobjegne od njega.

"Ujeo me komаrаc i nа čelu mi se pojаvilа čvorugа. A kаko mi prаšinа, u koju sаm stаlno upаdаo, igrаjući klikere i krаjcаrice, nije prijаlа, tа čvorugа nikаko dа nestаne. Djecа me prozvаše nаjpre Čvorugа, pа ondа od milošte, mаlo nežnije Čvokа", ispričao je slavni glumac decenijama kasnije. Nadimak mu nije prijao ali, kako to obično biva, nije mogao ni da ga se otrese.

"Borа Čvokа, to ime kаo dа se zаlijepilo zа mene. Gdje god bih došаo - nаdimаk se zа mnom pojаvljivаo, а htio sаm dа gа zаborаvim: u vojsci, u Hrvаtskom nаrodnom kаzаlištu… Ali, uvijek dođe neko ko me znа po nаdimku, kаže pred nepoznаtimа: 'Zdrаvo, Čvoko… Tu si, Čvoko…'", pričao je Bora dodavši da mu se činilo da je taj nadimak već postao neodvojivi dio njegove ličnosti. Pa ipak, ispostavilo se da je bez razloga brinuo… Jednom kada je postao zvijezda, nadimak je pao u zaborav i za njega su do kraja znali samo najbliži glumčevi prijatelji.