BILA ZALJUBLJENA U KOLEGU, ON NI DA ČUJE! Bio je prvo ljubavno razočarenje Jelene Karleuše - "Sve su se palile na NJEGA"

Jelena Karleuša priznala je da je u tinedjžerskim danima bila zaljubljena u kolegu Željka Šašića.

Izvor: Stefan Stojanovic /MONDO

Jelena Karleuša danas je jedna od najvećih zvijezda u Srbiji, a jednom prilikom priznala je da je zacrtala da će to postati u periodu kada je ludo bila zaljubljena u sadašnjeg kolegu Željka Šašića.

Dok je bila tinejdžerka njene simpatije pridobio je deset godina stariji pjevač. Ona je o tome svojevremeno i javno pričala i otkrila da njega u to vrijeme nije zanimala klinka. U doba Željkove najveće popularnosti, priznala je, bila je jedna od gomile djevojaka koje su gajile simpatije prema pjevaču, a ističe da je sada ta priča oboma veoma smiješna.

"Vjerujem da je njemu ta priča veoma smiješna, a i meni je sada. Željko je divan momak, ali moj ukus se od tada, kada sam imala četrnaest godina, drastično promijenio. Sve moje dječje ljubavi bile su divne. Svaka mi je bila uzvraćena sve do u to vrijeme mladog pjevača Šašića, koji je bio mnogo stariji od mene i, naravno, dijete ga nije interesovalo. E, tu sam doživjela prvo ljubavno razočaranje, ali i usvojila pouku: za ljubav se treba boriti. On je tada bio jako velika faca, imao je dugačke lokne. Sve su se djevojke, pogotovo one iz Zemuna, palile na Željka Šašića, pa tako i ja", ispričala je Jelena, koja je jednu priliku iskoristila da "zapreti" Šašiću.

"Sjećam se, bio je u Budvi na plaži sa 50 svojih obožavateljki i nije htio da mi kaže ni "zdravo". Ja sam mu prišla i stala ispred peškira na kojem je ležao, zaklonivši mu sunce, i rekla: 'Ja ću biti veća zvijezda od tebe!'", prisjetila se pjevačica.