DRAMA! GOST POVISIO TON NA VODITELJKU U PROGRAMU UŽIVO: "Vi ste neprijatelj Crne Gore!", pa napustio emisiju (VIDEO)

U emisiji "Klub A" politički analitičar je vrijeđao voditeljku, nakon čega je napustio studio.

Politički analitičar Ranko Đonović izvrijeđao je u utorak uveče u emisiji Klub A na televiziji A plus voditeljku te medijske kuće i autorku Meli Ramusović rekavši joj da je neprijatelj Crne Gore kao i drugi gost Predrag Kalezić i nakon toga napustio studio "Nemoj mi ništa zijevati, pusti me da završim", rekao je Đonović u uživom programu voditeljki Meli Ramusović koja ga je zamolila da pristojno komunicira nakon čega je ovaj nastavio: "Nemojte da krećete da me prekidate".