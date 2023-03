SKINULA SAM GA SA SEBE I REKLA JOJ "TVOJ JE": Ruška Jakić na ivici suza zbog Karleušine priče o kaputu - Drago mi je...

Ruška Jakić nikada nije pričala o tome da je Jeleni Karleuši poklonila kašmirski kaput, a sada priznaje da joj je drago da se seća njenog gesta.

Jelena Kareuša se 24. marta prisetila bombardovanja SR Jugoslavije, kada je ispričala priču o belom kaputu od kašmira, tada najskupljem komadu u njenom garderoberu, u kojem je izašla ispred zgrade, a koji joj je poklonila Ruška Jakić. Autorka emisije "Ljubav i moda" je za Kurir potvrdila Jelenine reči, te evocirala uspomene.

Jelena ovaj Ruškin gest nikada nije zaboravila, a čuvena voditeljka je bila ganuta pevačicinom objavom, pa se u jednom trenutku umalo i rasplakala. Jeleni je to bilo najskuplje i najlepše što je imala i želela je da makar to sačuva dok su neprijateljski avioni parali nebo nad Beogradom.

"Tačno je sve to što je Jelena napisala. Više se i ne sećam odakle mi taj beli kašmirski kaput. Mislim da je bio iz jednog butika u centru grada, gde se i Jelena tada oblačila. Bio je unikat, revijski model. Kad me je videla u tom kaputu, samo mi je rekla: 'Jao, Ruška. Kako je fantastičan taj kaput! Baš mi se sviđa!'. Tada smo sele na kafu, a ona ga je samo gledala. Skinula sam ga sa sebe i rekla joj da ga proba. Stajao joj je kao saliven. Mi smo iste visine, stajao joj je baš božanstveno. Rekla sam joj odmah: 'Tvoj je! Ako ti se toliko dopada, uzmi ga!'", prisetila se Ruška s nostalgijom.

"To je jedna divna priča. Baš ste me obradovali kad ste mi rekli da se Jelena seća toga. Osvežili ste mi dan. Ta priča sam, u stvari, ja. To je Ruška. Volim ceo svet i želim da svi budu srećni. To je moj karakter i moj život. Nikad ne možeš dobiti nešto za ništa. Poenta priče nije u parama, već u dobrom delu. Jelena se toliko oduševila tim kaputom, da sam morala da joj ga poklonim. Nikad o tome nisam pričala, drago mi je što se toga setila. Skoro ste me rasplakali", iskrena je bila Ruška, na ivici suza.