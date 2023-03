5 GODINA STARIJA OD NJEGA I VIŠA ZA GLAVU: Hari Poter je smuvao na snimanju filma, sada čekaju bebu!

Čarobnjak iz hit serijala "Hari Poter" objavio na društvenim mrežama da uskoro postaje otac

Izvor: YouTube/ Access Hollywood/screenshot

Britanski glumac Danijel Redklif (33), najpoznatiji po ulozi Harija Potera u hit serijalu, objavio je srećnu vest da on i njegova partnerka, Erin Dark (38), čekaju prvo dete.

Paparaci su pre nekoliko dana uslikali par na ulici, tom prilikom uslikali i glumičin stomak, nakon čega je Radklif rešio da iskoristi upravo te slike kako bi na Instagramu objavio dolazak naslednika ili naslednice.

Redklif i Erin zajedno su više od deset godina, a upoznali su se na snimanju filma "Kill you darling" gde su imali par romantičnih scena. "Sećam se da sam pomislio kako će biti zanimljivo pokazati deci trenutak kada sam shvario da uopšte ne glumim i da sam zaljubljen".

Njegova izabranica Erin je do sada igrala u ostvarenjima "The Marvelous Mrs. Maisel", "Good Girls Revolt" i "Still Alice", koje je bilo nominovano za Oskara.

