TATA JE PRODAVAO STVARI IZ KUĆE DA NAS PREHRANI: Milica Dabović o odnosu sa sestrama, MOMKU i životu...

Milica Dabović govorila je o "prošlom" i sadašnjem životu, košarci, ljubavi s Milanom, sestri s kojom nema dobar odnos, a priznaje da bi danas sve uradila drugačije.

Milica Dabović je odnedavno ponovo srećno zaljubljena, a u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorila je o novom momku Milanu Cvetinoviću, kumu Darka Lazića, za kojeg kaže da je "onaj pravi". Njena sestra Ana Dabović uskoro će postati majka, a proslavljena košarkašica crnogorskog porijekla otkrila je neke detalje njihovog odnosa.

"Mi smo imale tu slogu u odnosu. Ja sam rano otišla i svaki put kad sam se vraćala, jedva sam čekala da je zagrlim i vidim", rekla je Milica Dabović na samom početku emisije, koja osim sestara ima i brata.

"Ana i ja smo jako slične. Uvijek smo igrale zajedno, sve smo radile zajedno. Taj naš odnos je doprinio da se osvoji olimpijska bronza i evropsko zlato. Žao mi je što sa najstarijom sestrom Jelicom nemam bolji odnos. Ona je obično krivila roditelje, ako ti je to već smetalo, zašto je onda otišla, zašto nas četvoro nije držala uz sebe? Negdje smo se udaljile. Ona je imala svoje stavove i prioritete. Četvoro djece, četiri probisvijeta, ja se divim mojim roditeljima. Moja mama je heroj, a i otac. Ana i ja imamo jednog oca i jednu majku, prosto, tako smo odrastale, mi volimo da držimo porodicu, i držimo se zajedno", otkrila je, pa se dotakla i košarke.

"To je surov sport. Ana i ja smo se svega odrekle u životu zbog košarke. To je bio naš prioritet, ali sve smo žrtvovale zbog košarke. I dan-danas, do prošle godine, kad promašim koš, nisam mogla to da podnesem, to mi je bilo najbitnije, jer sam mnogo uložila u to. Dok ne ubacim sto puta, ne idem sa terena", priča Milica, koja kaže da bi sve promijenila, da može vreme vratiti unazad: "Promijenila bih sve. Ne bih promijenila sestrinski odnos, možda bih još više išla kući, što se slažem da je bilo nemoguće uz vrijeme koje košarka iziskuje. Ali ja sam se rodila za košarku. Lopta mi je bila najbolji prijatelj cijeli život. U jednom trenutku je tata prodavao sve stvari iz kuće da bi nas prehranio, i to je jedan od pokretača, ali nije mi bio potrebno toliko novca koliko sam uzimala. Mijenjala bih sad i privatni i poslovni život. I loš izbor menadžera, kao da sam birala najteže".

Iako je srećno zaljubljena, o novom dečku ne želi peviše da priča. "Desio se Milan. Srećna sam što se desio, jako je rano da komentarišem i pričam o njemu. Suvišno bi bilo. Kao da me je sve vrijeme čekao, kao da smo čekali jedno drugo. Teško je povjerovati muškarcima. Ja sam sa Stefanovim ocem željela samo dijete. Prošlo je pet godina, to je prošlo, jedan vjetar, pokušala sam, nisam bila zaljubljena. Sad sam shvatila šta je ljubav, a prije nikada nisam voljela", kaže Milica Dabović.