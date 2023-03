"ODAKLE TI PRAVO DA MI KAŽEŠ TE UŽASNE STVARI?" - Jelisaveta Orašanin odbrusila starijim koleginicama: Postidela sam ih!

Jelisaveta Orašanin otvorila je dušu i progovorila o prijateljima, bliskim kolegama, ali i otkrila kako se suprotstavila starijim koleginicama.

Jelisaveta Orašanin nedavno je sve "oborila s nogu" brutalnim kadrovima s Maldiva u minijaturnim bikinijima. Popularna glumica pokazala je isklesano telo, a kako je istakla sport je sastavni deo njenog života kojim se bavi od malena. Završila je Sporstku gimnaziju jer je trenirala veslanje sedam godina, a pohađala je i muzičku školu. Pored mnogobrojnih talenata, Jelisaveta ističe da je ipak od malena znala da je njen poziv gluma.

Nakon sportske gimnazije upisala je FDU gde je upoznala sadašnje kolege s kojima se odmah zbližila i ostali su nerazdvojni sve do danas. Jelisaveta je jedna od onih koji neguju prijateljstva, ali priznaje da joj se dešavalo da prijatelje izgubi takoreći preko noći. Ističe da voli kada je neko prema njoj iskren, ali da kritike teško prihvata čak i od najbližih. Ne voli kada je kritikuju kolege sa kojima nije bliska i do sada je dva puta bila u situaciji da je morala čak i da odgovori.

"Ja sam stvarno doživljavala razne stvari od kolega, što na početku što kada sam se udala, pa onda komentara kojekakvih, ali onda upravo ono što smo malo pre pričali: 'Kako si visoka...', pa ja kažem: 'A vidi sebe', ja uvek tako odgovaram, istom merom. Onda budu postiđeni pa kažu: 'Kako možeš tako da mi kažeš ja sam ti starija koleginica?', 'Pa kako ti meni možeš tako nešto da kažeš, odakle tebi pravo da meni kažeš te užasne stvari koje si sada izgovorila, te neprijateljske', i onda mi kažu: 'Ja to tebi iz najbolje namere', samo nemojte iz najbolje namere, ne treba mi, imam ja svoj krug ljudi. Ali, što se tiče konkretno ljudi kojima sam okružena stvarno imam sreću da imam divne kolege", ispričala je Jelisaveta u emisiji "Balkanskom ulicom" i dodala:

"Ovo sad što sam rekla, ovaj primer to mi se desilo dva puta u životu, a imala sam preko 12 premijera i znam skoro sve kolege uživo i svi su predivni. Ja nisam neko ko je konfliktan, i ja nemam problem da mi neko nešto kaže ovo ti je dobro, ovo nije dobro. Ja se ne mešam drugim ljudima u njihove uloge, ja verujem da do tih stvari dolazi kada se oseti neko rivalstvo, ja se ni sa kim ne takmičim, ja prosto sama sa sobom, imam svoje. Imala sam čak iskustvo, neću imenovati reditelja ali je poznat po tome da urla na glumce, ja sam radila sa njim predstavu, on na mene nije povisio ton, ne zato što sam ja strašna, on mi je reditelj, ja sam poslušala, on mi kaže šta treba da uradim, ja to uradim, ili kažem: 'Vidi sa ovim se ne slažem', ali verovatno neki priđu sa stavom: 'Šta ti meni...', pa onda ovaj: 'Šta ti meni...' i kada je od strata neki konflikt onda verujem da do toga dolazi".

Jelisaveta ističe i da se trudi da izbegne konflikt kad god je to moguće - "Ne, izbegavam. Sa prijateljima najboljim se nikada nisam posvađala, kažem naravno šta mi smeta, ili kada sam se osetila okej, prosto takav odnos imamo, ali nekako sve uvek dozirano radim. Kada treba da se posvađam, posvađam se vrlo, kada treba da stanem iza nekoga posvađam se duplo više nego što bih inače reagovala ali pošto sam osoba, moj psiholog i ja sada radimo na tome, da kada se iznerviram ne mogu da se zaustavim, onda se stvarno trudim da izbegavam te konflikte, onda kao uf, izbrojim do tri, pa kroz tri dana ili kroz 15 minuta pošto sam se umila, izgovorim kroz neki filter kako treba. Mislim da ljude nije baš briga šta stvarno misliš, i da nećemo da postanemo bolji ljudi ako izgovorimo baš sve, i da nešto nekada treba da se zadrži i da nije okej da se govori sve što se misli jer prosto neko to voli, to želi i to je njegov put i njegov izbor i držim se toga, use i u svoje kljuse".

Na pitanje da li ima prijatelja koji su je razočarali glumica je poručila: "Ima, naravno, da, kako nema. Bolelo me jako, ali nekako dođe ta neka čistka kada dobijete decu, jer imate manje vremena i za sebe, a onda i manje vremena za ta neka površna poznanstva kroz koja svi prolazimo što je potpuno normalno. I onda se desi ta neka čistka, baš da smo nerazdvojni i onda samo preko noći ćao. Jako to teško podnosim ali šta da se radi".