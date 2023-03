BILJANA SRBLJANOVIĆ OSULA PALJBU PO RAMBU AMADEUSU! "Upala mu ki** među strijele Robin Huda", urnisala ga na mrežama!

Prije par dana kao bomba je odjeknula vijest da je Rambo Amadeus se*sualno uznemiravao producentkinju Lejlu Kašić.

Putem Instagrama Lejla Kašić, producentkinja emisije "Dnevnica" koja se emituje na Radio-televiziji Crne Gore optužila je Antonija Pušića, poznatijeg kao Rambo Amadeus, za se**ualno uznemiravanje. Crnogorski muzičar se u utorak putem saopštenja obratio javnosti, a sada je to saopštenje prokomentarisala dramska spisateljica i profesorka na Fakultetu dramskih umjetnosti, Bljana Srbljanović. Njen komentar prenosimo u cjelosti:

"Čovjek je 2 dana mislio i smislio da objavi sledeće riječi: "Dotičnu gospođicu sam – dok smo se približavali kući socijalno ugrožene porodice, sasvim NEPLANIRANO pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo, pojma nemam sad. To nema nikakve veze sa se**om, barem ne s moje strane. Htio sam da joj nekako dojavim da nemam više što, da me je satjerala u ponižavajući položaj. Nekakav zadnji pokušaj da odustane od grubog upada u intimu jedne porodice. Nesretno artikulisan kvazi-drugarski alarm. Se**ističan možda, seksualan ne." i to je sve što treba da pročitate u ovom slučaju:

1. "dotična" "gospodjica" - žena koju je polno uznemiravao na njenom radnom mjestu NEMA IME, ona je DOTIČNA, ali je istovremeno obaviješten da je neudata, "gospodjica" što joj odmah srozava ljudsku vrijednost kod bumera. Sve smo se u životu sretale sa onim intruzivnim "Vi ste gospodja ili gospodjica?" NIKADA IZ USTA ŽENE, uvijek od strane muškarca, čak i kad su, u našem životu slučajno zatečeni taksista ili kelner, da ne kažem političar ili nadredjeni na poslu. Gospođa ili gospodjica? - pitanje u suštini znači - Da li si udata? Zašto je to bitno za bilo kakav razgovor? Da li ste ikada čuli bilo koga kako muškarca, u prvoj rečenici, prije bilo kakvog razgovora, pita - je l imaš ženu? Dotična gospodjica, dakle, neko je subljudsko biće za oženjene domaćine, šta li?

2. Šezdesetogodišnjak je NEPLANIRANO posegnuo za tijelom 25-godišnje žene. Nije planirao. Ruka je sama od sebe krenula. Slučajno se otrgla, nije mogao da zna unaprijed da će njegov ud da napastvuje djevojku. To je objašnjenje?

3. "Pipnuo sam je, pljesnuo ili štipnuo - ne sjećam se sad" izgovara čovjek koji time priznaje krivično djelo. Ali se ne sjeća tačno šta je uradio. Što znači da - ili masovno se**ualno uznemirava veliki broj žena, pa ne može više ni da zapamti šta kojoj radi.

4. "To nema veze sa se**om BAREM NE SA MOJE STRANE": muškarac u sedmoj deceniji se**ualno uznemirava 35 godina mladju ženu, ona ga zbog toga prijavi, on ćuti dva dana, pa odabere da kaže da nije bilo se**ualno S NJEGOVE STRANE, to znači da možda jeste s njene? Brate. Želela je da je napastvuješ, jer se loži na staračke pege. Ti si to NEPLANIRANO uradio i nije te ložilo, ali možda jeste nju. Eto šta znače ove riječi. Fuj.

5. "Htio sam da joj dojavim da me satjerala u položaj" - lik je samostalno odlučio da snima emisiju - kakvu god - snimao je čitav dan, ali mu je onda bilo dosta, pa je odlučio da NEPLANIRANO se**ualno uznemiri producentkinju, čija je zapravo ON ŽRTVA. Ona je njega satjerala u položaj da je prosto bio primoran da je nevoljno polno uznemirava. Branio se, drugim riječima, ruka je sama krenula ka njenom tijelu, a njemu nije bilo se**ualno zadovoljstvo, nego njoj. To nam kaže nastavak pasusa.

6. "Nekakav zadnji pokušaj da odustane od grubog upada u intimu jedne porodice. "- kaže Rambo, on je zapravo se**ualno uznemiravao djevojku DA BI ZAŠTITIO SIROMAŠNE, upala mu ki** medj strijele Robin Huda, šta?

7. "Nesretno artikulisan kvazi-drugarski alarm": nije ga on artikulisao, to je bilo neplanirano, artikulisala ga NESRETNO neka viša sila, on je tu bio samo manipulisan od nepoznate nekontrolisane tudje volje da polno uznemiri mladu ženu. On je htio da bude drugar i da joj učini, da je alarmira, on je zgrabio njeno tijelo i rekao joj da je glupača jer se buni za dobrobit sirotinje, samo da bi joj upalio svetiljke za opasnost OD NJE. Glumac bi ovde igrao radnju "Jebo me dan kad sam htio da joj učinim i pomognem joj kvazi drugarski hvatanjem za intimne organe. Tako mi i treba kad sam dobar čovjek i pomažem drugima, umjesto da mislim na sebe."

8. "Seksističan možda, se**ualan ne": zaključak koji kaže sve. Prvo, ne stidi se svog seksizma, svjestan ga je, ali nema muda da otvoreno kaže, nego se ogradjuje sa "možda". Se**ualan ćin odbija s gnušanjem, jer zna da njegovo polno uznemiravanja nepoznate devojke nije mu pružilo gratifikaciju. Ne loži ga u tom smislu, već u smislu sadizma. Kao što sam rekla, to je jedino tačno. Se**ualno uznemiravanje i nasilje, nema veze sa se*om. To je nasilničko ponašanje sa ciljem da ponizi i kazni ženu.

Lejla ga je "provocirala", on je samo hteo da joj drugarski pomogne, iz razloga morala i saosećanja sa maloumnom sirotinjom koja bez njega ne može da donese etičke odluke. Ruka mu je sama krenula, a nije mu se čak ni digo." Podsetimo, Rambo Amadeus se prvi put u utorak oglasio na svom Fejsbuk profilu nakon što ga je producentkinja optužila za se**ualno uznemiravanje, a Biljana Srbljanović je upravo to saopštenje i prokomentarisala.