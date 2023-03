RASPADAM SE, A ON PODRŽAVA ANĐELU?! Ana otkrila detalje sukoba s Mokom Slavnićem prije ulaska u Zadrugu - "Sram te bilo"

Ana Ćurčić je neposredno pred Zadrugu doživjela razočaranje od strane Moke Slavnića, a danas je ispričala šta se dogodilo.

Ana Ćurčić se redovno u Zadruzi povjerava Zorici Marković o svom životu i odnosu sa Zvezdanom Slavnićem, a sada je, dok su ispijale jutarnju kafu, na red došao i Zoran Moka Slavnić, s kojim se nije lijepo razišla prije odlaska u rijaliti.

"Znaš li šta mi je rekao kada se sve desilo? Da ne osudim Zvezdana na doživotnu, nego na neko određeno vrijeme... Jer, veruj mi, on njega ne poznaje. Nakon našeg nekog dopisivanja, objavio je prepisku sa mnom", prisjetila se Ana Ćurčić, a Zorica ju je prekinula: "On je branio sina i to je legitimno".

"Ne, vjeruj mi, to je lična frustracija i moja degradacija. Kada sam izbacila sliku s Acom (Bulićem), napao me je što sam rekla da je on moja ljubav, što sam dala neki intervju, a nisam ga obavijestila. Prvo, ja imam toliko godina, ne treba nikoga da pitam za dozvolu... A onda sam vidjela šta je on sve izjavio... Da podržava Anđelu, a ja u raspanduću. Pa ja sam bila uz njeghovog sina, a gdje je on bio tad? Sve je tako bilo odvratno. Napisala sam mu: 'Sram te bilo'. Čovjek živi rijaliti napolju, jedva čega da ga novinari pozovu", izjavila je Ana, koja je s Mokinim sinom provela petanest godina zajedničnog života, a poznaju se još od srednje škole.