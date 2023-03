BILA UDATA ZA ŽESTOKOG MOMKA: "Povezivali ga s Voždovačkim klanom" - kuma Ane Ćurčić otkrila detalje

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić, pričala o bivšem suprugu.

Izvor: Instagram/milenaacademy

Milena Kačavenda, poznatija u medijima kao kuma Ane Ćurčić, progovorila je o svom privatnom životu, poznanstvu sa kumom Anom i braku sa žestokim momkom sa beogradskog asfalta.

"Upoznala sam Anu, krajem osnovne škole na Bežanijskoj kosi, bile smo aktivne u jednom sportskom klubu, bavile smo se različitim sportovima, ja košarkom ona rukometom. Odmah smo se zbližile, i nikada kao devojčice nismo bile ljubomorne jedna na drugu već smo se onako prepoznale i zavolele i taj naš odnos se provlačio čitav život, tokom godina smo postale jako bliske. I ono što neki napominju, naravno da je bilo razmirica između nas tokom života ali nikada se nismo posvađale i prestale da se družimo. Tako je i dan danas, podržavale smo se bile u svim lepim i lošim situacijama tu jedna za drugu", rekla je Milena i otkrila da li je nekada bila sa "opasnim momkom".

"Ja sam nekako devojka devedesetih godina i tada je bilo mnogo opasnih momaka na teritoriji Beograda, sve su to bili mladi momci za koje se tada nije znalo da su potencijalni opasnici ili kriminalci, međutim puno njih poznajem i dan danas, puno sam ih upoznala, sa puno njih se družila. Međutim ono što ljudi ne razlikuju između kriminalca i opasnog momka ili u poređenju sa Zvezdanom Slavnićem. Opasni momci su momci koji su stavili srce na asfalt u potrazi za boljim životom, kao muškarci džentlmeni, kada su u pitanju muško-ženski odnosi i žene koje su se sa njima družile, živele ili zabavljale uvek su bile zaštićene".

Milena je potom otkrila i kako je upoznala bivšeg supruga, ali i zbog čega se razvela od njega.

"Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla".