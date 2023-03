NOVI MOMENTI NASILJA, ZVEZDAN PONOVO U CENTRU PAŽNJE: Anđela demonstrirala STRAŠNU STVAR, IMA LI KRAJA?!

"Zadrugari" ne prestaju da iznenađuje svojim ponašanjem.

Zvezdan Slavnić i njegova ljubavnica Anđela Đuričić imali su žestoku raspravu, a na mrežama je isplivao snimak na kom se vidi kako Zvezdan preti Anđeli, a potom je udara rukom u glavu.

Nakon toga je Anđela otišla u pab, pa je razgovarala sa Mikicom Bojanićem o svemu što se dogodilo.

Anđela je pričla sa Mikicom i demonstrirala mu je kako ju je Zvezdan Slavnić udario.

"Samo se okrenuo i otišao. Ja nikada ne lažem. Ja glupa nisam, ja to što ne komentarišem ja sve vidim. Znam mnogo više nego što misliš ", rekla je Anđela Mikici.

Slavnić ne prestaje da šokira javnost svojim nasilničkim ponašanjem, a sada je još jednom zgrozio sve svojim potezom, pa je naišao na brojne osude.

"To je tek početak, nisi verovala Ani", "Tek ćeš da vidiš ko je Zvezdan", "Ovo je za svaku kaznu i osudu", glasili su komentari.





Podsetimo, Anđela Đuričić je u nedavnom razgovoru sa Zvezdanom Slavnićem priznala da bi ona odmah reagovala ukoliko bi dečko fizički nasrnuo na nju, te da ne veruje u Anine priče kako je trpela dugogodišnje nasilje.

"Mene kada bi dečko prvi put udario, vidi, okej udari me, izbij me, sve je okej, prećutaću. Čim izađeš, direktno iz stana u policiju. Moj dečko je taj i taj. Mene moj tata rođeni kada bi me istukao, nema niko prava da me lema. Žena koja je i te kako pametna, ne bi takva žena to trpela. Obesi mačku o rep. Kao da ona ne može da nađe nekog frajera, nije se o tome radilo. Zato ta priča može da se prodaje, ne bi ona oprostila krvničke batine. Ta bi te, da si je udario i pretukao, kao ja, policija... Kao što bih ja uradila. Nikada neću poverovati u to", rekla je Anđela Đuričić u rijalitiju "Zadruga".