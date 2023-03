LEŽIM GO MEĐU NJENIM NOGAMA, A ON MI PRILAZI I ŠAPUĆE: Srpski glumac o savetu zbog kojeg je zanemeo - "Ako da, opali je"

Svetozar Cvetković se prisetio saradnje sa Makavejevim u podkastu Agelast

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac Svetozar Cvetković, koji je nedavno progovorio o svom prijateljstvu s članicom benda EKV Margiti Stefanović, tokom višedecenijske karijere igrao u više od 60 dugometražnih igranih filmova, TVserija i drama, a u radnu biografiju upisao i saradnju sa Dušanom Makavejevim.

Sada se, gostujući u podkastu Agelast autora Galeba Nikačevića, prisetio kada je sarađivao sa Suzanom Anspah u njegovom flmu.

"Možda bi se naljutio sada kada bih ispričao ovo... Montenegra smo radili, sa mnom je igrala Suzana Anspah. Ja sam imao 22, ona 42 godine, za mene je ona bila ozbiljna gospođa. Ja sam se ponašao sa puno respekta. Makavejev je rešio da snimi najduži poljubac koji je ikad snimljen. Mi smo vežbali, postojala je i koreografija. Igramo, ona seda na mene i sve to radimo dok se ljubimo", rekao je Cvetković i nastavio:

"Sve je bilo ok i sad mi nekako dođemo do prostorije gde ja kao spavam. Tu ima tuš, neki dušek, ali i jedno mesto gde stoji krunjeni kukuruz. Mak kaže 'e, vi ćete tu da vodite ljubav'. Vidim ona gleda 'kako sada...' i sad ide scena - ja se tuširam, ona gleda mene, pa onda ona uđe da se tušira. I prva rečenica koju kaže - 'nemoj da viriš'. Ja se oblačim, ono pantalone na golo telo, partizanski, i sad ona izgovara drugu rečenicu 'jesam debela?'. I konačno se nađemo u kukuruzu, goli potpuno. Ja ležim preko ne, pokrili me peškirićem po du*etu, kao Švedska, slobodna zemlja, ali sve to traje. Ja ležim preko nje 15 minuta, ona mi peva na uvo, ležimo, pričamo, ali ja go među njenim nogama".

Svetozar Cvetković potom otkriva šta se desilo kada su se uključile kamere: "I kreće - 'snimamo', kadar stave, klapa... 'čekaj' kaže Makavejev. Dođe do mene i šapne mi nešto zbog čega nisam znao od tog momenta kako se zovem - 'Ako ti da, ti je opali'!".