IZGUBILA 10 KG I IZGLEDA NIKAD BOLJE! Aleksandra otkrila u čemu je tajna - svakog jutra ne propušta da uradi ISTU stvar!

Aleksandra Radović je otkrila kako se hrani, ali i šta je najbitnije u postizanju i održavanju savršene linije, i to ne propušta.

Izvor: Instagram/alexandradovic

Pevačica Aleksandra Radović prema mišljenju mnogih izgleda bolje nego ikada, a tajna u njenoj vitkoj liniji je svakodnevno treniranje. Fizičkom aktivnošću i probranom ishranom dovela je svoje telo do savršenstva, te sa 70 kilogama došla do idealnih 60.

"Svakog jutra idem na trening, to preporučujem svim ženama. Da biste gubili na kilaži, važna je svakodnevna fizička aktivnost. Za sve ove godine to se pokazalo kao dobitna kombinacija u borbi protiv suvišnih kilograma. Žene se obično vade da nemaju vremena, ali to ne sme da bude izgovor. Neka nađu neku teretanu u blizini i neka svako jutro po 45 minuta brzo hodaju na traci. Kad god imam višak slobodnog vremena, odradim duži trening ili odem na plivanje. Na proleće i leto praktikujem i brzi hod u prirodi. Volim parkove i šume", otkrila je pevačica, koja na društvenim mrežama često objavljuje slike i snimke iz teretane.

"Volim čučnjeve, preskakanje vijače, trbušnjake sa šipkom i loptom. Ma, sve mi prija! Vrlo često kada imam gostovanje u nekom jutarnjem programu, odmah pravo sa televizije, sa šminkom, odem na trening. Baš se trudim da ne propustim nijedan trening", iskrena je pevačica koja, pored vežbanja, pazi i na ishranu: "Imam balansiranu ishranu, pazim na unos hleba, brašna, testa i ostalih namirnica koje goje. Slatkiše volim, ali ih ne jedem stalno, već kada se baš zaželim. Za izgled je malo zaslužna i genetika, jer u mojoj porodici svi izgledaju dobro i mlado".

Dakle, Aleksandra Radović za doručak jede žitarice sa jogurtom, za ručak piletinu i spanać, a za večeru salatu. Njen trik savet je - vežbati svako jutro i izbaciti testo iz ishrane.