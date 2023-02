BUGARKA I PEVA NARODNJAKE: Otkriven identitet pevačice koja je zavela Vojaža - ima 21 godinu i izgleda kao MILION DOLARA

Upoznajte lepoticu Desitu, navodnu devojku srpskog repera Vojaža

Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž, nedavno je priznao da je u emotivnoj vezi, ali da "identitet devojke neće otkrivati jer je poznata".

Vojaž je istom prilikom otkrio da njegova nova devojka nije iz Srbije, a mediji sada otkrivaju da je u pitanju Bugarka koja se bavi folk muzikom Desita. Njeno pravo ime je Desislava Geogrijeva Dimova, a na Instagramu gde objavljuje slike svog lepog lica i izvajanog tela, ima 355.000 pratilaca.

"Vojaž je odlepio za Desitom. On ne krije da ima devojku, da je zaljubljen i da mu partnerka nije Srpkinja. Svaki slobodan trenutak koriste da provedu zajedno, pa kad mu obaveze to dozvole, on na dan-dva ode do Sofije kako bi se videli i malo uživali. Bio je i prošle nedelje tamo, otišao je odmah posle nastupa u jednom klubu u dijaspori. Neki fanovi su ih prepoznali dok su se šetali bugarskom prestonicom, pa se priča brzo proširila. Za sada uživaju, jako im je lepo. Oni su se najpre redovno čuli preko video-poziva, što su i pokazivali na svojim Instagram storijima. Čim su se i uživo videli, shvatili su da je to to i odmah su se i smuvali. Zajedno su malo manje od mesec dana. Da su emocije između njih jake, vidi se i po romantičnim porukama na društvenim mrežama. Ljubav se definitivno ne može sakriti", rekao je neimenovani izvor Kuriru.

Pogledajte kako izgleda Desita: