DŽIDŽA MENJA PROFESIJU?! Donela odluku i otkrila gde bi volela da radi - Moram to da završim i da se zaposlim!

Aleksandra Stojković Džidža je zacrtala sebi cilj do kraja godine, a ukoliko sve bude išlo po planu mogla bi da napusti estradnu scenu.

Izvor: TV Pink

Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, pevačica Aleksandra Stojković Džidža, uskoro bi mogla da napusti estradni svet i scenu, i bavi se sasvim drugim zanimanjem! Odlučila je da se potrudi da završi fakultet, pa se nakon američke turneje bacila na učenje i spremanje ispita.

"Idem na fakultet (smeh), sada će ispitni rok, moram to da završavam, nemam još puno ispita. Ja nisam klasični, već onaj večiti student (smeh). Ne znam koliko mi je ostalo, nekih desetak ispita, to mama zna, ona vodi evidenciju", priznala je Aleksandra koja je ove godine postavila sebi cilj da diplomira, pa se našalila: "Moram da završim to i da se zaposlim. Volela bih da radim u nekoj muzičkoj školi, profesorica Džidža (smeh)".

Džidža je poznata i kao neko ko nema dlake na jeziku, a pri tome ostaje i dalje i smatra da će javnosti uvek biti zanimljiva. "Generalno, volim da kažem svoje mišljenje, jer mislim da svi imamo prava na to. Ne umem da uvijam ništa u ukrasni papir, kažem kako jeste, pa kud puklo da puklo. Što se tiče toga da li se ja pojavljujem ili ne, mislim da sutra i kada bih se povukla, da bi me ljudi zvali za komentar, meni je to sve zanimljivo", rekla je, pa priznala da se tata Bosanac često ljuti zbog njenih izjava.

"Tata se iznervira nekada! Mama me brani, ona kaže da treba da govorim šta mislim, mada, tata i ja imamo taj humor koji ljudi kapiraju. Volimo da se šalimo na specifičan način, pa i većina mojih izjava je prožeta humorom, to sam od njega definitivno nasledila. I masu puta kada gledam emisije u kojima on gostuje, zeza se, i ja to kapiram", objasnila je Džidža.