OTAC MILJANE KULIĆ ZAVRŠIO U BOLNICI? Marija hitno napustila Zadrugu, ćerka van sebe - "Loše je, mama je otišla"

Siniši Kuliću navodno se pogoršalo zdravstveno stanje, a Marija je hitno napustila Zadrugu.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Učesnica Zadruge, Miljana Kulić trenutno prolazi kroz jako težak period sudeći prema njenim rečima. Kako je kontroverzna Nišlijka otkrila, njen otac Siniša Kulić se nalazi u teškom zdravstvenom stanju, te je hospitalizovan, a kako bi bila uz njega Marija Kulić je otišla hitno u Niš.

"Otac mi je loše, mama mi je otišla u Niš i u bolnici je, hoćemo da izađemo", govorila je Miljana kroz suze.Ovo nije prvi put da Siniši naglo pogorša zdravstveno stanje.

To se dešavalo već par puta, a da li je ovog puta krivac Miljana i njeno samoživo ponašanje prema Bebici, za kojeg je Siniša jako vezan ostaje da saznamo. Siniša je jednom prilikom ispričao i kako mu je nesuđeni zet Nenad Macanović Bebica, koji je diskvalifikovan iz Zadruge, spasio život.

"Bebici svi najviše zameraju što je kao robot. Sve što mu ona kaže, on radi. Miljana očigledno voli da pored sebe ima čvrstu mušku ruku. Da me ne shvatite pogrešno, Bebica je muško, ali ona očigledno voli da joj neko tera inat i pravi probleme, a ne da je čini srećnom. Taj čovek je meni spasao život. Bili smo ovde u Nišu kada sam počeo da se gušim, da mi fali vazduha i samo sam se onesvetio. On je uzeo nož, presekao mi kožu na vratu i omogućio da dobijem vazduh. Odmah su me stavili u kola i odvezli u bolnicu, gde su doktori obavili ostatak posla. On je dobar čovek, a ima probleme i sa mojom Miljanom i sa svojom bivšom ženom. Iz nekog razloga ne može da viđa decu", rekao je Siniša tada.

Detalje Miljanine reakcije pogledajte u videu ispod: