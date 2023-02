ŠTA JE 10.000 EVRA ZA LETOVANJE… Srpska pevačica u hotelu s pet zvezdica - "Pre su mi pomagali, sad mnogo zarađujem"

Pevačica Marina Visković samo za smeštaj na Mauricijusu dala 7.000 evra

Pevačica Marina Visković nedavno je zapalila mreže snimkom s jednog nastupa, na kojem joj se od bakšiša ne vidi lice dok peva. Marina je priznala da joj je svojevremeno bila potrebna pomoć prijatelja kada je novac u pitanju, ali i da poslednjih godina "mnogo zarađuje".

Pre izvesnog vremena je otputovala na Mauricijus, odakle je objavljivala slike u bikinijima, a sada je otkriveno da je samo smeštaj platila 7.000 evra, dok je na avionske karte i vanpansionsku potrošnju dala još tri.

"Marina se odlučila za Mauricijus jer obožava ovo ostrvo u jugoistočnom delu Indijskog okeana, gde je nekoliko puta već letovala. Iako je papreno skupo, novac joj nikada nije predstavljao problem jer je poznato da je poslednjih desetak godina jedna od najplaćenijih pevačica u našoj zemlji, pa sebi može da priušti luksuz ovog tipa", rekao je izvor blizak pevačici i dodao:

"Odlučila se za hotel s pet zvezdica koji u svojoj ponudi ima sve ono što se poželeti može, a nalazi se na samoj plaži. Za to zadovoljstvo za sebe i majku, koju je povela sa sobom, iskeširala je oko 7.000 evra. Ako na to dodamo avionske karte i vanpansionsku potrošnju, dolazimo do sume od tričavih 10.000 evra, što za Marinu očito ne predstavlja ozbiljan izdatak".

