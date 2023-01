U RING BIH IZAZVALA MARINU TADIĆ, FINO BI SE POTUKLE! Pjevačica želi da odmjere snage, a evo da li bi bivšeg NOKAUTIRALA

Marina Visković važi za jednu od najzgodnijh domaćih pjevačica, a na svom izgledu svakodnevno i naporno radi, te pored odlaska u teretanu trenira i kik boks.

Izvor: Instagram/marina_viskovic_official

Kada Marina Visković objavi fotku u bikiniju, na društvenim mrežama nastane haos, a pjevačica na savršenoj liniji svakodnevno naporno radi i kako kaže život bez treninga ne bi mogla da zamisli. Pjevačica je otkrila da je prošla kroz period ozbiljnog vaganja da li će se baviti pjevanjem ili profesionalnim sportom poput kik boksa, ali da je ljubav prema mikrofonu presudila. Često je u intervjuima isticala da je teretana njena druga kuća, a da je zdrava ishrana sastavni dio njenog života kako bi uvijek imala vitku liniju, a odmalena voli borilačke vještine i kik boks joj je jedna od mnogobrojnih strasti.

"Odmalena su me privlačile borilačke vještine i najveća želja mi je bila da treniram kik boks. U osnovnoj školi imala sam izazov da se profesionalno posvetim tome ili muzici. Međutim, kao što se vidi, izabrala sam jednu stranu, a to je muzika. Mada sam sigurna da bih takođe bila uspješna i u kik boksu. To mi je ujedno i omiljeni sport. Sportski sam tip i to ni ne krijem, primijeti se i po meni da sam stalno u kondiciji", rekla je Marina i otkrila da bi se najradije u ringu našla sa koleginicom Marinom Tadić - "Volela bih da izazovem Marinu Tadić u ring jer bismo se fino tukle", kao iz stopa odgovorila je pjevačica.

"Posle treninga na kik boksu, obavezno idem u teretanu i radim vježbe na spravama. Redovno treniram i preporučujem svima da bez obzira na to kojim se poslom bave obavezno odvoje makar pola sata dnevno i vježbaju. Konstatno sam u teretani, to mi dođe kao jedna vrsta terapije, pa se moji prijatelji često našale sa mnom i pitaju me da li se spremam za Olimpijske igre. Ne bih mogla da zamislim život bez treninga i sigurno da bih se osjećala lošije", istakla je pjevačica za "Super TV" i dodala da se trudi da se hrani zdravo, kao i da najviše voli kuvanu hranu.

"Težim uvijek savršenstvu i znam kakva mogu da budem. Trenutno sam malo dalje od cilja koji sam sebi zacrtala, ali takav je period. Nema nerviranja oko toga", izjavljuje Viskovićeva. S obzirom na to da je Marina opasna u ringu, privatno nije osvetoljubiva - "Ne bih nijednog bivšeg momka nokautirala. Nemam taj poriv da se svetim bivšima. Oni su jednostavno bili dio mog života u jednom periodu i ja tu ne mogu ništa da promijenim".

Viskovićeva ističe da ne robuje stereotipima i da ne stavlja u prvi plan kao ostale djevojke grudi i zadnjicu, već da su joj na prvom mjestu leđa i ruke. Isto tako, nije nimalo skromna kada je njen izgled u pitanju - "Sve volim na svom tijelu. Nisam skromna nikad, volim sve. Ja se za ovo tijelo borim i odričem. U torbi su mi kruška i jogurt. Treba da pojedem to po mom proračunatom vremenu da budem ovako zgodna i da mogu da se hvalim. Isto tako vojlela bih da mi kosa bude prirodno duga i kovrdžava. Posebno volim svoja leđa i svoje ruke. Zadnjica i grudi su mi prevaziđeni, tako da ih ne stavljam u prvi plan".

