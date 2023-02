ONA SE SLAMA DOK ON LEŽI U KREVETU S DEVOJKOM: Ana Ćurčić prekida svaki kontakt sa Zvezdanom - Doći će mojih pet minuta!

Ana Ćurčić se požalila na situaciju sa Zvezdanom i Anđelom u Zadruzi, a sa bivšim mužem ne želi više ikakav kontakt posle svega.

Ana Ćurčić je danas u Rajskom vrtu otvorila dušu i otkrila kako se oseća posle svega što se izdešavalo, naročito nakon sukoba sa Anđelom Đuričić, devojkom njenog bivšeg muža Zvezdana Slavnića.

"Besna sam na Zvezdana, ja samo sa Zoricom pričam o tim stvarima, ali sam mnogo bolje nego što sam bila. Probudio je bes u meni, jer je dozvolio da mi Anđela ono kaže, a ovamo je meni pričao jedno. Jako je ružno ono što mi je ona pričala, a on je odreagovao kao 'to je tvoja borba, pa ti vidi'. To je jako ružno, on likuje na mnoge stvari koje se meni dešavaju. On ne pokazuje ljudskost prema meni", požalila se Ana, koja nakon svega ne želi nikakav kontakt sa Zvezdanom, a prokomentarisala je i njegov odnos sa Anđelom.

"Ne znam, vidim samo kako ona brine o njemu, a on ima svoju armiju potrčaka, jedna ga hrani, jedna mu pere veš. Ja sam ovde pala s Marsa. Ne mešam se ni u kakve odnose više niti bilo šta komentrišem, njih ne gledam, pogotovo. Meni je lično to sve mlaka voda. Iskreno, želim im sreću, ali sebi više sreće. S njim ne želim više nikakav kontakt, ne želim ga ni kao prijatelja nakon ovoga, a ovde ne želim odnos. Deca mi nedostaju, a to me remeti u svemu. Ovaj odnos mi sada s njim odgovora. Povukla sam se, to nije dobro za mene, ali doći će mojih pet minuta", rekla je Ana, pa odgovorila i na pitanje šta je bilo najlepše u njihovom odnosu.

"To je jako teško pitanje, ja se dugo nisam osetila voljenom. Bilo mi je lepo kada je bio unutra, jer smo se dopisivali i bilo nam je lepo, i kada je bio raspoložen. Ne znam odgovor na to pitanje... Bilo mi je lepo kada je izašao iz zatvora, malo je tih trenutaka", priznala je Ana Ćurčić i zatražila da čuje veliki hit Majli Sajrus "Flowers". Njena velika podrška je, a da to i ne zna, njena prva ljubav Aca Bulić, koji joj sprema skupoceno iznenađenje, a povodom svega oglasio se i njegov brat Đorđe Bulić.