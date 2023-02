OD RIJALITIJA ZARADIO 20.000 EURA, MAJKU MOLIO DA SE NE SKIDA GOLA! Savo otkrio šokantne detalje - "Narod voli budale"

Savo Perović otkrio koliko je uložio u nastup za Pjesmu za Evroviziju, kako mu je pomogla Zadruga, a progovorio je i o odnosu s Blondi.

Izvor: Instagram/savo_perovic_je.deriste

Savo Perović, nekadašnji učesnik Zadruge i jedan od učesnika "Pjesme za Evroviziju" na kojoj će se uz "Prezidente" boriti za odlazak u Liverpul, otkrio je javnosti neke nepoznate detalje - koliko novca je uložio u nastup i koliko je zaradio od rijalitija, a dotakao se i majke Suzane Perović Blondi koja želi da otvori nalog na OnlyFans.

"U rijaliti sam svojevremeno ušao zbog lične promocije, a ne zbog novca. Mlađi pjevači su u hendikepu, jer nemaju gdje da se pojavljuju. Mimo festivala na kojem se bira predstavnik za Evroviziju nemamo gdje da se promovišemo. U nastup za takmičenje za pjesmu Evrovizije sam uložio 10.000 eura, i tu su kostim, igrači, šminka... Htio sam svoju ekipu, a kako mi se Konstraktin nastup dopao, angažovao sam njenog kreativnog direktora koji je prošle godine radio za nju", otkrio je Savo Perović.

Mnogi na društvenim mrežama komentarišu da na sceni treba da se pojavi s majkom Blondi, već poznatom po svojoj ekscentričnosti. "Moja majka je u javnost dospjela zbog svoje energije i pojave. Ona je realno rođena da bude mim, zaje*ancija i sprdnja za ljude. Ona uživa u tome i nikada ne miruje, jer ona je stvarno takva. Shvatila je da narod voli budale i shodno tome se ponaša. Život sa takvom majkom nije bio težak. To zna da bude naporno, ali u najtežim situacijama, ona se uvijek izborila osmehom i energijom. Blondi je odlična majka, ali je u suštini konzervativna. Uprkos tome što se skida, pjeva, ona je sasvim drugačija. Svi smo je pustili, njena energija je takva i morala je da eksplodira. Ona bi voljela u rijaliti, ali ja ne bih volio, i smirio sam je da mi sada ne vuče fokus sa moje priče", priznaje bivši zadrugar i pjevač, koji je šokirao komentarom za majku i OnlyFans.

"Blondi je željela da ima i OnlyFans, ali sam je molio da ne radi to. Onda sam razmislio, već se skida na Instagramu i stvarno sam se pitao zašto to ne bi naplaćivala. Naravno da ne bih volio da moja majka bude skroz gola, ali ako se već slika u kupaćem kostimu i tangama, zašto to ne bi radila na specijalizovanoj platformi?! Ako smatra da je to za nju dobro, ja nemam ništa protiv. Ona je mene rodila i ja ne mogu da joj komandujem šta će raditi u svom životu", smatra Savo, koji dodaje da je u rijalitiju zaradio 20.000 eura.

"Od Zadruge sam dobio prepoznatljivost, a to sam i htio. Nemam etiketu rijaliti igrača, jer sam tamo bio iskren. Ne smeta mi kada neko kaže: 'To je onaj iz Zadruge'. Tamo sam zaradio novac. Za deset mjeseci sam zaradio između 10.000 i 20.000 eura, isti novac za isto vrijeme zaradim i kada pjevam, a ovdje sam sve dobio na gomili", naglasio je Perović.

Izvor: Kurir TV printscreen