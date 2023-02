Luna Đogani se uključila u emisiju i poslala poruku mami Anabeli, što je bilo iznenađenje, a ćerkine reči su je do suza dirnule.

Izvor: TV Pink / screenshot

Luna Đogani i njena majka Anabela Atijas nisu uvek imale dobar odnos, ali je dolazak male Mije sve promenio. Ćerka je rasplakala majku video porukom koja joj je puštena u jednoj emisiji, što je bilo iznenađenje. S obzirom na to da je trebalo zajedno da gostuju u emisiji, a Luna je bila sprečena, snimila je poruku za mamu i rekla zbog čega je Anabela najbolja majka i baka, što je pevačicu dovelo do suza.

"Mama, ovo je jedno iznenađenje za tebe, moram da odgovorim na pitanje zašto je moja mama najbolja mama na svetu. Pa zato što je najbolja, ne znam kako bih to mogla da opišem. Od kada sam se rodila, uvek je bila posvećena majka, puna ljubavi, majka koja je svaku moju želju ostvarila i koja je brinula da budem dobar čovek. Brinula je o meni i mojim sestrama i pružila nam je sve, a ono što je, ja mislim najbitnije, to je ljubav. Hvala ti na tome, mnogo te volim i uvek si bila moj najbolji prijatelj", poručila joj je Luna i nastavila: "Ona je toliko posvećena baka, koja je od prvog dana tu uz Miju. Svu svoju ljubav i pažnju je dala njoj, igrala se s njom, šetala, uživala, i znam da Mia to oseća. Moja mama je pružila njoj taj osećaj sigurnosti, znate ono kad zagrlite svoju baku i znate da ste na pravom mestu, e to i ona oseća i zato voli svoju baku najviše na svetu".

Vidi opis ANABELA SE RASPLAKALA U EMISIJI ZBOG LUNE! Nije mogla da izdrži kad je čula njene reči, slomila se - "Žao mi je..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 8 / 8

Anabela nakon ćerkinih reči nije mogla da sakrije koliko je srećna i ponosna, a u jednom momentu je progovorila i o periodu kada su bile u lošim odnosima, a koji obuhvata Lunino učešće u Zadruzi i izbor partnera.

"Nekako ja znam da ona sve to misli, mnogo mi je žao što smo imale sve ono, to je bio jedan nezgodan period. Krivo mi je samo što se stalno od nas očekuje da nam postavljaju pitanja kakva sam ja majka, a kakva je ona ćerka, to je tužno. Ne mislim sada na vas, nego apropo svega što se tada desilo, a to su bila samo četiri meseca napram celog života. Nikada nisam tražila potvrdu od svoje dece kakva sam ja majka, ja nisam najbolja majka na svetu, ali njima jesam. Beskrajno sam zahvalna na unuci koju sam dobila, ja ne znam da opišem ta osećanja, to je zaista posebno. Hvala Luni što mi je rodila Miju", poručila je Anabela u emisiji "Zvezde Granda - Specijal", u kojoj je zablistala u kratkoj haljini.