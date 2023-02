HTELI DA JOJ PROMENE IME, ALI NIJE DOZVOLILA! Stoja otkrila šta joj se desilo na počeku karijere - nije se pokajala!

Stoja Novaković je želela da ostane svoja, pa nije htela ni da čuje za neko umetničko ime, koje uglavnom imaju njene koleginice.

Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK

Pevačica Stojanka Novaković Stoja je na početku karijere morala da donese brojne odluke, a ispostavilo se da je odmah znala da će biti velika zvezda, pa je ostajala pri svome iako su joj savetovali drugačije. Danas je velika zvezda folk muzike, a posle nekoliko decenija karijere i nekoliko nekretnina planira da se preseli na more.

U moru svega što joj se dešavalo, pa i toga da su je zbog izgleda nazivali "debelom celulitarom", Stoji su želeli da promene i ime i daju joj neko umetničko, kao što ima većina estradih zvezda. Međutim, nije se puno odmakla od svog pravog imena Stojanka.

"Mislim da treba biti originalan i onakav kakav jesi od početka, pa do kraja. Ne treba ništa menjati. Meni su na početku karijere hteli da promene ime i da mi daju neko umetničko, međutim ja to nisam dozvolila. Baš sam htela svoje. Smatram da je i Aleksandrin nadimak vrlo simpatičan i pamtljiv, ali to je njena odluka", prokomentarisala je u emisiji Zvezde Granda - Specijal, u kojoj je gostovala sa mlađom koleginicom Aleksandrom Tadić, koja se opredelila za umetničko ime Cipka.

Nedavno je uhvaćena na ulici bez šminke, a potom i na snimanju spota u full izdanju: