MNOGO SU LIJEP PAR, SAMO JE ON OŽENJEN! Otkriveno zašto Soraja krije dečka - "Iz Rusije je, ima 40 godina i loš brak"

Neimenovani izvor blizak Soraji Vučelić otkrio sve o partneru s kojim je dobila sina Kana

Izvor: Soraja/Instagram

Starleta Soraja Vučelić nedavno je postala majka. Ona se porodila u jednoj bolnici u Švajcarskoj i na svijet donijela sina kojem je dala ime Kan. Nedugo nakon njenog oglašavanja, mediji su pisali o partneru s kojim je dobila dijete, a sada je neimenovani izvor blizak starleti otkrio da je u pitanju oženjeni Rus.

"Soraja i njen dečko su odlučili da se porodi u Cirihu kako bi im dijete imalo švajcarsko državljanstvo, ali se neće tu dugo zadržavati. Uskoro se sele u Moskvu, gdje inače živi njen izabranik", rekao je izvor Informera i otkrio zašto Soraja krije partnera.

"Bez obzira na to što je Sorajin partner oženjen, njih dvoje su u dugoj vezi. Četrdesetogodišnji biznismen je već neko vrijeme u lošem braku, ne voli suprugu, ali se još nije razveo. Soraji je u početku to smetalo, pa su se svađali, raskidali, mirili i tako ukrug. Veza im je bila katastrofalna dok ona nije uvidjela da je Rus zaista voli i da nema ništa sa svojom ženom, osim što su na papiru zajedno".

Isti izvor dodaje da su Soraja i njen partner planirali da imaju dijete: "Radili su na tome da Soraja zatrudni. Mnogo se vole, tako da je Kan plod njihove ljubavi. Kad god su rastavljeni zbog poslovnih putovanja njenog partnera, koji ima biznise u Belgiji, Holandiji i drugim evropskim gradovima, njih dvoje su po cijeli dan na video-pozivu. Rus je toliko voli da je za nju spreman sve da učini. Ako ona poželi torbu koja ima da se kupi samo u Americi, odmah organizuje sve da je Soraja dobije. Jedino što zbog nje još nije naučio srpski, pa komuniciraju na ruskom i engleskom. Ali naučiće i to, siguran sam. I nije samo on odlijepio za njom nego i ona za njim. A kako i ne bi kad je on baš dobar frajer. Baš su lijep par i mnogo su srećni, pogotovo sada, kada su postali roditelji".