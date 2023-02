PRIČALA O ROLEKSU U JUTARNJEM PROGRAMU! Jovanu prozivali u restoranu, ona skinula sat usred emisije - Muž će da mi kupi!

Voditeljka Jovana Jeremić ispričala kakvu je scenu doživela u restoranu zbog sata i bunde

Izvor: Pink screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić je pre izvesnog vremena u emisiji na Kurir televiziji ispričala da bi "svakoj ženi u Srbiji muž morao da kupi stan, kola i roleks", nakon čega su se društvene mreže usijale od komentara.

Sada je u Jutarnjem programu ponovo spomenula famozni "roleks", ali samo zato što ju je "jedan funkcioner prozivao kada ga je srela u restoranu". "Ovo što sada nosim nije roleks, budući muž će morati da mi ga kupi. Što kaže Bogoljub Karić, dosta sam se ja nakupovala", počela je Jovana u Jutarnjem i ponovo spomenula da "vozi pandu od 2.000 evra". "Ja nemam kompleks, kad budem imala dobra kola, imaću najbolja. Ulagala sam u druge stvari, a ja sam Jovana i u pandi i u mercedesu".

Voditeljka je potom nastavila da priča da je bila s prijateljicom u jednom restoranu, kada joj je prišao "lik koji radi na jednoj državnoj poziciji". "Kaže on meni 'Jovana, kakva ti to bunda', ja kažem ne znam, dobila sam, a on nastavlja 'da vidim kakav ti je to sat, je l' roleks?' Uzima i ruku i gleda da li je roleks i vidi da nije i pita 'Jao, kada ćeš da se udaš drugi put?. Tada me je iznervirao i rekla sam mu: Slušaj ovako, ja ću roleks da kupim, a ti džentlmenstvo nikad i imaš kompleks jer su te žene ostavljale', ma, ceo restoran me je čuo", pričala je Jovana gostima u studiju, a potom rekla da nju satovi ne interesuju i skinula sat usred emisije i bacila ga na sto ispred sebe.

Izvor: Pink screenshot

Jovana je dodala da je ubrzo saznala da je isti mušarac u restoran "došao sa švalerkom". "Sve sam saznala kada sam došla kući. Mene da unizi da bi švalerku uzdizao", pričala je Jovana.