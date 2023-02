MUŽ JE POTPISAO PAPIRE ZA RAZVOD, JA NEĆU! Indi progovorila o biznismenu i silikonima - "Hirurg traži da stavim VEĆE"!

Pevačica Indi Aradinović progovorila o turbulentnim dešavanjima u privatnom životu

Izvor: Instagram/indy_ara_indira

Pevačica Indira Indi Aradinović neprestano je u centru pažnje medija. Sve je počelo snimkom na kojem se vidi kako se bije sa rođenom sestrom Editom Aradinović, potom priznanjem da ide na operaciju grudi, i na kraju da se razvodi.

Indira je na društvenim mrežama otkrila da se njen muž, biznismen iz Danske "skija dok se ona sprema za operaciju", a sada i otkrila da je on već potpisao papire za razvod, što ona i dalje odbija. "Neću potpisati do daljnjeg", napisala je na mrežama. Na kraju je priznala i da će na operaciji silikona koja je očekuje u bliskoj budućnosti, ugraditi veće implante.

"Ja nisam to htela, nisam bila za to da broj veće stavim, ali hirurg me je posavetovao, pa ću to uraditi".

