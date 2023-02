IMAO SAM RAZNE VARIJANTE, DA SAM GEJ, MA SVE SAM BIO! Mima Karadžić otkrio da li se OŽENIO, komentarisao tračeve o sebi!

Milutin Mima Karadžić komentarsao priče o sebi koje su se "vrtjele" po domaćim medijima.

Milutin Mima Karadžić dugo nosi epitet "vječitog neženje", a o dešavanjima na svom ljubavnom planu nikada nije želio da govori u javnosti.

Samo jednom je pričao o svom prvom braku, dok se njegovim romansama spekulisalo u više navrata. Nedavno je odjeknula vijest i da se ponovo oženio! Slavni glumac sada je u emisiji "Premijera" komentarisao sve tračeve koji su kružili o njemu, te istakao da ga isti i ne tangiraju.

"Imao sam ja razne varijante, razne periode, pisalo se da sam gej, da sam ovakav... Sve sam ja bio... Ali navikao sam, i prošao sam sve to. I jednom je bio naslov da sam rekao: 'Brak je sjajan, ko voli' i stvarno tako mislim. Ja nisam u tom fazonu, prema tome, nikom ništa. Što bih ja objašnjavao ljudima", rekao je Karadžić.

Karadžić je potom prokomentarisao i fotografiju, nedavno nastalu sa jednom djevojkom, a o kojoj se spekulisalo da je upravo izabranica Karadžića. Glumac je objasnio da je u pitanju fotografisanje za jedan časopis, te samim tim i odagnao sumnje o njegovom navodnom braku.

Podsjetimo, slavni glumac je 1992. godine izgovorio sudbonosno "da" tadašnjoj izabranici diplomiranoj studentkinji glume Sunčici Đurić, a kum na vjenčanju mu je bio kolega Žarko Laušević.

"Prije svega, jako sam dugo neoženjen i kao samac kome je, po nekim standardima na ovim prostorima, već odavno vrijeme da se ženi, normalno je da sam privlačio pažnju medija. Drugo, čovjek sam koji voli da izlazi, da se druži, ljubitelj sam vina, pa me ljudi često sretnu na atraktivnim festivalima i u restoranima, a na takvim mjestima nikada niste sami. Ta etiketa 'vječitog neženje' me uporno prati, ali to je besmisleno jer sam se ja jednom prilikom oženio", ispričao je svojevremno glumac.

