"ISTINA JE, URADIO JE ŠTA JE URADIO!" Voja Brajović svjedok incidenta na predstavi Trifunovića

Glumac Voja Brajović dijelio je scenu sa Sergejem Trifunovićem kada se dogodio incident.

U regionalnim medijima odjeknula je vijest da je glumac Sergej Trifunović prekinuo predstavu "Voz" koju je igrao u Rijeci, oduzeo telefon muškarcu iz publike i bacio ga na pod.

Kako su prenijeli hrvatski mediji jedan od muškaraca u publici nije prestajao da petlja po svom mobilnom telefonu, pa je Trifunović prekinuo predstavu, prišao mu i oduzeo mobilni. O incidentu je pisao i portal Večernji.hr, navodeći da je prema izvještajima medija publika neprestano pravila galamu, što je smetalo glumcima, a vrhunac je bio jedan muškarac koji nije odustajao od mobilnog telefona, zbog čega mu je prišao Trifunović i oduzeo mu uređaj.

O incidentu je sada za domaće medije govorio i glumac Voja Brajović koji je sa Trifunovićem dijelio pozornicu. On je potvrdio događaj, ali i istakao da ne želi da produbljuje temu. "Istina je da se to desilo. Ne bih sada nešto da produbljujem tu temu, ali je zaista gledalac taj koji je telefonom remetio predstavu i Sergej je, u duhu uloge, prišao i uradio to što je uradio", započeo je Voja dodavši:

"Znate šta, takav je koncept predstave. Potrebno je da publika bude tiha, desi se nekada neka situacija, ali ništa toliko ekstremno. Interakcija sa publikom je jako bitna kada je konkretno ova predstava u pitanju. Ljudi su se nasmijali nakon incidenta tako da nema mesta skandalima", završava Voja.