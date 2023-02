TRAŽIĆU PAUZU OD 9 MJESECI! Popović otkrio da Marija Šerifović planira bebu - Trudna možeš da sjediš u Zvezdama Granda!

Saša Popović je u emisiji otkrio neke privatne stvari iz života Marije Šerifović, s kojom godinama sarađuje u Zvezdama Granda.

Izvor: TV Pink

Pjevačica Marija Šerifović je već duže od deset godina dio Zvezda Granda, u kojem je član žirija i mentor, te odlučuje od sudbini kandidata zajedno sa svojim kolegama. Često s mamom Vericom komentariše dešavanja u takmičenju, a naročito Sašu Popovića kojeg smatraju velikim radoholičarem koji istom energijom zrači već decenijama. Osim verbalnih sukoba, često ima i anegdota sa snimanja i iz emisije, a Popović se prisjetio jedne.

"Moram za Maru da kažem. Prije tri godine joj kažem 'radimo ovo', a ona: 'Još sledeće godine i nema više, beba'. Aha, dobro. Sledeće godine isto: 'Radimo još ove godine, beba'. I ove godine, još ovu radimo. Sad ako je pitam radi li sledeće godine, kazaće: 'Ne, dvjie bebe'", ispričao je Popović anegdotu s Marijom Šerifović u emisiji "Zvezde Granda - Specijal".

Izvor: TV Pink / screenshot

"Kad bude došao taj trenutak, ja ću da tražim pauzu od devet mjeseci, jer sam to zaslužila", prokomentarisala je pjevačica, a on njoj na to: "Ti si luda, kao trudna ne treba da ideš na koncerte, putovanja. Ali sjediš u Zvezdama Granda, sve što treba da radiš je da stiskaš taster. Uzmeš četiri kandidata kao Bosanac". Dovedeš i bebu. Tvoje dijete će biti sluhista. Kako kandidat prođe, beba da glas. Ako je tebi teško, ja ću da guram kolica, da stavljam mlijeko, cuclu..."

"Kad smo kod djeteta, šta bi voljela, djevojčicu ili dječaka?", pitao je u jednom trenutku, a Marija je odgovorila samo: "Zdravo dijete".