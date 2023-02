NAJMLAĐI SIN MI OTVORIO ONLIFENS: Branka šokirala uživo - "Prvi mesec sam zaradila 2.000 dolara!"

Branka Blek Rouz otkrila da nije ni znala čemu služi ova platforma

Izvor: Instagram/branka_black_rose_official

Striptizeta Branka Blek Rouz gostovala je u emisiji Puls Srbije u kojoj je pokazala vruće akrobacije, ali i u kojoj je otkrila da ima nalog na Onlifensu.

"Mene su svi pitali da li imam Onlifens. Ceo dan sam provela na plaži i razmišljala šta je to, mislila sam da je nešto što se isključi. Kada sam se vratila sa plaže, pitala sam mlađeg sina šta je to, a on je počeo da se smeje, pa mi je rekao ko sve to ima, a da su to pretežno starlete", rekla je Blek Rouz i dodala:

"Pitala sam ga da li ja mogu to da imam. Kaže on što da ne, a pogotovo jer sa u tom poslu. Nisam znala ni profil da napravim, pa mi je on registrovao sve to i rekao mi da se snalazim sa fotografijama. Taj prvi mesec sam imala najveću zaradu, a da su tu hiljade i hiljade evra to nije istina, meni je taj prvi mesec bilo 2.000 dolara".

Pogledajte 01:39 "SIN MI JE OTVORIO ONLYFANS!" Branka Blek Rouz šokirala pričom sa golim fotkama: Rekao mi da je to idealno za mene! OTKRILA ZARADU Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Pogledajte kakve je akrobacije izvodila u studiju: