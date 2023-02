NE TREBA MI FOTOŠOP JER GLADUJEM: Zgodna Ivana odgovorila na prozivke da je iskrivila sliku – Nisam ja, fotograf je!

Ivana Nikolić, nekadašnja članica sastava Hurricane, otkrila zašto je slika koju je objavila na Instagramu "iskrivljena"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivša članica grupe Hurricane Ivana Nikolić, nedavno se našla na meti prozivki na društvenim mrežama zbog jedne fotografije s MAC manifestacije, koju je objavila na Instagramu.

Ivana je bila na događaju druge večeri i nosila je usku, bijelu haljinu koja je istakla njene obline, ali su pratioci na društvenim mrežama primijetili da je "pretjerala sa sređivanjem fotografije. U komentarima su pisali da je "iskrivila pozadinu", zbog čega se sada oglasila i pjevačica.

"Meni je to zanimljivo s obzirom na to da nemam vremena ni živaca da to sama radim. Poslala sam fotografu koji je to uradio, a kasnije samo preuzela slike i okačila. Zapravo, taj fotošop mi nije ni bio potreban jer sam mnogo gladovala da bih izgledala odlično", rekla je Ivana Blicu.

Ovo je sporna slika:

Je li realno da ne vidi koliko je sve iskrivila oko sebe??pic.twitter.com/Fy1iKXW4qr — Miloš (@_mkmz_)January 27, 2023

A, ovako Ivana izgleda bez sređivanja fotografija: