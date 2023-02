SVI SU BILI PROTIV TOGA, GOVORILI SU MI DA JE ĐUBRE: Anđelka Prpić nikoga nije slušala - trajalo je samo JEDNO leto!

Anđelka Prpić je pre 11 godina bila deo jedne poznate emisije, a od tada se znatno promenila - i izgled i posao, ali i emotivni status.

Izvor: RTS 1/Screenshot

Anđelka Prpić čeka dete sa nekadašnjim prijateljem i venčanim kumom svog bivšeg supruga od kojeg se razvela pre dve godine i ovo dešavanje izazvalo je neverovatnu pažnju javnosti, a par se prvi put zajedno pojavio u javnosti na jednoj promociji, na kojoj su i razmenjivali nežnosti. Svi se sećamo da je popularna glumica nekada vodila emisiju "48 sati svadba", i to pre jedanaest godina, a od tada se veoma promenila.

Danas ima zahtevne uloge i više nije voditeljka, a kolege su joj u tom periodu govorile da joj takav angažman nije potreban. "Radila sam emisiju '48 sati svadba'. To sam radila jedno leto. Sve kolege koje su me savetovale i želele mi dobro, svi su bili protiv toga", izjavila je Anđelka jednom prilikom u emisiji "Amidži šou".

"Rekli su mi da ne prihvatim, u fazonu - šta će mi to, to je 'treš' (đubre). Međutim, ja sam iz Požarevca, odnosno jednog sela oko Požarevca, sada su svi u Beču, kako je to obično bilo u našem kraju. Meni je taj naš mentalitet u DNK, to kako se slave svadbe, običaji, muzika pod šatrom, igranje kola, moravac, vlaško... Ja to ne bih imala gde više da pokažem, a znam sve da ih igram", ispričala je tada glumica.