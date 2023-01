ANĐELKA PRPIĆ POBESNELA ZBOG TRAČEVA: Glumica raspalila u Jutarnjem programu - "Čačkaju po fekalijama, to je primitivno"

Anđelka Prpić otkrila šta misli o novinskim člancima koji svakodnevno izlaze o njoj

Izvor: Prva screenshot

Glumica Anđelka Prpić zapalila je domaću javnost nakon što je otkriveno da čeka bebu sa bivšim kumom. Anđelka se nije oglašavala u medijima kako bi potvrdila ili demantovala ovu vest, ali javnost je nestrpljivo čekala bilo kakvu novu informaciju o njoj.

Sada ju je i dobila! Anđelka je gostovala u Jutarnjem programu Prve televizije, gde je voditelji Mariji Savić Stamenić otkrila šta misli o iznenadnom interesovanju javnosti.

"Mislim da se normalan čovek ne navikava na te stvari, to mi je primitivno. Kao 'smrdi mi, ali nema veze'. Ne, nije fino, smrdi mi, to je primitivno. Nije vest da li se izlio amonijak, nego kome je, ne znam, izrasla dlaka ili tako nešto", rekla je glumica i dodala: "Neki ljudi su plaćeni da prčkaju po kontejnerima, uhode nekoga, prčaju po fekalijama. I takvi ljudi su na platnom spisku, to je strašno, ja bi nam svima želela da se to promeni. Kapiram da će primitivizma uvek biti", rekla je glumica.