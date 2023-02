JANJUŠ BIO INTIMAN SA SORAJOM! Šokirao pričom pred kamerama - "Krenuli na krevetu, završili na terasi! Slomila me"

Marko Janjušević Janjuš u Zadruzi ispričao da je imao intimne odnose sa Šaman Sorajom.

Izvor: Instagram/mali_janjus

Bivši košarkaš Marko Janjušević Janjuš pred kamerama je naveo da je bio intiman sa cimerkom Šaman Sorajom i do detalja opisivao odnose sa njom.

Način na koji je opisivao vrelu akciju nasmijao je sve, a Janjuš je istakao i da je nakon toga bio slomljen nekoliko dana. Ukućani Zadruge su se sve vrijeme smejali, a košarkaš je objašnjavao kada i kako se sve izdešavalo. Ubrzo je još detalja ispričao i Zvezdanu Slavniću, koji se takođe zacenuo od smijeha, dok je Janjuš prilično ozbiljan navodio koliko mu je bilo dobro.

"Znaš ti šta je to, brate! Krenemo na krevetu, završimo na terasi... Slomila me djevojka! Druže, ne mogu više. 'Ajde, ajde, ajde', čuješ nju, gdje druže više ajde?! Majke mi. Ma kaže: 'Ajde, ne zanima me'. Nisam mogao da ustanem, to je bilo u subotu, ja do utorka sam ležao u krevetu", prićao je Zvezdanu.

Pogledajte snimak:

Potom ga je i Lepi Mića pitao za starletu: "Da li si imao se*s sa Šaman Sorajom? I kako je bilo?"

"Bil smo u nekom malo pripitom stanju. Nismo imali se*s, bili smo intimniji, vodili smo ljubav. Ružno je reći da smo imali se*s... Mi smo bili slobodni u to vrijeme, mislim ne znam za nju nisam je ni pitao. Desilo se jednu noć ili dvije, ljeto prošle godine, avgust, ne znam koji datum. Bilo mi je baš dobro, iskreno, sigurno zadnje tri godine nije mi tako dobro bilo sa nekim", objasnio je pred svim učesnicima, dok se i Soraja smijala do suza.