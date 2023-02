Anđela Đuričić dospjela je u centar skandala zbog oženjenog Zvezdana Slavnića, a u jednog bivšeg dečka je bila ludo zaljubljena...

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Iako je u prethodnoj sezoni Zadruge bila mirna i povučena, Anđela Đuričić je u Zadruzi 6 dospjela u žižu javnosti zbog veze s oženjenim Zvezdanom Slavnićem i skandala sa njegovom ženom Anom koja je odnedavno s njima u rijalitiju. Predstavljala se kao smjerna, vaspitana i prije svega moralna devojka "bez grešaka", međutim, mnogi komentarišu da je sada pokazala svoje pravo lice.

Dio njene prošlosti, očigledno burne, otkrila je njena drugarica i čini se da Anđela nije bila tako mirna kao što redovno ističe kad god joj se ukaže prilika. Tadašnjeg dečka je uhvatila u prevari i zbog toga navodno željela da digne ruku na sebe.

"Anđela je po prirodi temperamentna, svađalica je i ne voli nepravdu. Nije imala mnogo veza, ali su sve bile duge. Mislila sam da će sa svakim dečkom da sklopi brak, pošto su joj veze trajale i po pet godina, pa onda odjednom pozove i kaže da je raskinula. U jednog momka je bila zaljubljena toliko da se s društvom nije ni viđala. Bili smo joj nebitni! Non-stop su bili zajedno, on je nekoliko godina stariji od nje, drži automahaničarsku radnju. Uhvatila ga je u prevari kad je slučajno i bez najave došla kod njega u lokal. Bio je u kancelariji s nekom djevojkom, ali nije zaključavao vrata, pa ih je uhvatila 'na gomili'. Nije pravila scenu, samo se okrenula, sjela u auto i otišla kući", ispričala je Anđelina prijateljica.

Vidi opis ZAKUCALA SE AUTOM U ZGRADU KAD JE UHVATILA DEČKA U PREVARI! Anđela ima burnu prošlost, drugarica otkrila STRAŠNE stvari Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 8 8 / 8

"Pozvala me je oko šest sati popodne da mi kaže da moramo da pričamo. Rekla sam joj da možemo da odemo na piće oko osam s obzirom na to da živim malo dalje od centra grada, pa da bih stigla da završim sve obaveze. Čim smo se našle, vidjela sam po njoj da nešto nije kako treba i odmah sam je natjerala da priča. Rekla je da je dečka uhvatila s drugom u radnji i da joj je život postao 'pakao'. Pričala je kako bez njega ne može da živi, ma užaš jedan! Rekla sam: 'Anđela, 'ajde ne lupetaj! Nije jedini muškarac na svijetu. Idemo za vikend u grad, naći ćeš i ljepšeg i zgodnijeg'. Pokušavala sam da je utješim, ali nikako mi nije uspijevalo. Naručivala je žestinu, vidjela sam da se baš napila, ali sam je pustila. Mislila sam da će da joj bude lakše. Posle smo se normalno rastale i oko 11 sati me je njena majka pozvala."

Vidi opis ZAKUCALA SE AUTOM U ZGRADU KAD JE UHVATILA DEČKA U PREVARI! Anđela ima burnu prošlost, drugarica otkrila STRAŠNE stvari Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 14 14 / 14

"Rekla mi je da je van sebe i da je Anđela prevezena u bolnicu. Zakucala se namjerno autom u zgradu, to je ispričala ljekarima kad je došla k sebi. Strašno je to bilo, niko to ne treba da uradi zbog raskida. Više joj to nikad nije palo na pamet. Nadam se da je naučila lekciju za cio život. Ovo joj nije trebalo, ali eto", završila je djevojka koja je i te kako upućena u Anđelin život.

Sinoć je u Zadruzi jedna od tema bila i Anđelina zadnjica, koju je prokomentarisala Zvezdanova bivša partnerka Ana dok joj je sasipala još neke stvari o sramnom ponašanju, pa pogledajte i kako Anđela izgleda kada nije u rijalitiju: