"SRČANI UDAR JE NAJBOLJA STVAR KOJA MI SE DOGODILA" - Slavnom glumcu je to potpuno promijenilo život: Imao sam sreće!

Slavni glumac Antonio Banderas istakao je da je 2017. godina bila prekretnica u njegovom životu.

Izvor: YouTube/Printscreen/The Late Show with Stephen Colbert

Holivudska zvijezda Antonio Banderas preživio je srčani udar 2017. godine, a sada je progovorio o svemu kroz šta je prošao i šta je iz toga naučio. On je istakao da se njegov život od tada značajno promijenio.

"Natjerao me je da cijenim život na potpuno drugačiji način i na mnogo snažniji način. Promijenio je moj život u potpunosti i zauvijek. Ipak sam imao sreće jer vas srčani udar može ubiti baš ovako... Na neki način, to je jedna od najboljih stvari koja mi se dogodila u životu, doživjeti srčani udar", rekao je on.

Banderas je bio hitno prebačen u bolnicu nakon što je zadobio bolove u grudima tokom treninga. Kasnije se ispostavilo da je imao srčani udar. Kako se navodi, njegova tadašnja djevojka Nikol Kimper mu je zapravo spasila život, jer mu je tokom napada dala najjači Aspirin, koji je slučajno kupila dan ranije zbog glavobolja.

On je, posle ovog strašnog trenutka u životu, prestao da konzumira cigarete i alkohol, a više puta je naveo da je 2017. godina označena kao prekretnica u njegovom životu. Antonio je, inače, 2020. godine bio zaražen koronavirusom, što je saznao baš na svoj 60. rođendan. Na sreću, prošao je bez težih posljedica.