POVELE RAT OKO SILIKONA U EMISIJI! Katarina Grujić odbrusila Staniji, sada objasnila - "Rekla je da imam veće od nje!"

Katarina Grujić demantovala da je želela da uvrijedi Staniju Dobrojević, pa objasnila zbog čega joj je odbrusila tokom rasprave o veličini grudi.

Izvor: YouTube/Ami G Show/Kurir/screenshot

Katarina Grujić i Stanija Dobrojević gostovale su u emisiji "Magazin in", a o njihovoj raspravi oko veličine silikonskih grudi se i dalje priča.

Pjevačica i starleta najprije su uopšteno govorile o plastičnim operacijama, a Kaća je jednom konstatacijom spustila starletu. Stanija je prekorila pjevačicu rekavši da ima znatno veće grudi od nje, ali da je ona prikladnije to prekrila, te ju je Katarina oduvala odgovorom. Ona je odbrusila da je viša od Stanije za tri glave, a u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji je rekla šta zapravo misli o tom sukobu.

Kaća je demantovala da je njena namjera bila da uvrijedi Staniju, već da je njen komentar više bio šaljiv.

"Nisam se naljutila, samo želim da ona ne misli da sam htjela namjerno da joj naudim. Ona je rekla da imam veće od nje, a ja sam to demantovala rekavši čak i da ih imam, to se ne bi primijetilo jer sam viša za tri glave. Drago mi je da je ona shvatila da nisam htjela da je uvrijedim, već sam to ovako rekla kroz šalu", poručila je pjevačica.

Pogledajte Kaću:

Evo i Stanije: