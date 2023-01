"TO SU GNUSNI KOMENTARI" - Teodora o ljubavi brata i 15 godina mlađe Adriane, progovorila i o dopisivanju s NEJMAROM!

Teodora Džehverović progovorila je o ljubavi svog brata Save sa 15 godina mlađom Adrianom Kadar, a zatim se osvrnula i na nastavak dopisivanja sa fudbalerom Nejmarom.

Pevačica Teodora Džehverović pojavila se na MAC dodeli nagrada u izazovnom belom kaputu, a zatim je "pokidala" na sceni u kožnom brusu. Ona je nedavno okončala vezu sa košarkašem Ninom Čelebićem, a sada je poručila da ove godine želi da bude zaljubljena - "Ostvarila sam sve što sam maštala. Sve što još dođe za mene je samo plus. Radim na tome da u ovoj godini budem zaljubljena u život. To nisam bila do sada, bilo je mnogo razloga. Ove godine ću postati tetka, ne znam da li ima veće sreće od toga", rekla je Teodora koja je zagonetno odgovorila na pitanje o brazilskom fudbaleru Nejmaru, koji joj je poslao poruku.