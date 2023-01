"UNIŠTIĆU GA" - Ana u suzama najavila PAKAO nevernom bivšem suprugu! Otkrila na koje načine je Zvezdan manipulisao njom!

Bivša nevenčana supruga, Zvezdana Slavnića, rasplakala se u emisiji kada je govorila o njegovoj prevari, ali i najavila da je spremna da ga uništi.

Izvor: YouTube/ RTV Pink Official /printscreen

Zvezdan Slavnić prevario je nevenčanu suprugu, Anu u Zadruzi sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić, a potvrđeno je da Ana ovog vikenda ulazi u rijaliti. Ona će se sada prvi put suočiti sa Zvezdanom nakon izdaje, a nakon što je izjavila da je saznala da ju je varao i pre Zadruge, Ana se rasplakala pred kamerama i javno priznala da planira da ga uništi.

"Ja sad tebe pitam iskreno, šta tvoja duša želi?", upitala je Sanja Marinković gošću, a usledio je kratak odgovor - "Mir", izustila je Ana, a potom briznula u plač. Potom je govorila o Zvezdanovoj ličnosti - "Manipulator kao što je on će uvek da odabere empatu kao što je Ana. Poveo me u raj, a zaključao me u pakao".

"Kako možeš da budeš nečovek i tako nešto uradiš?! Džukela!", prokomentarisao je pevač Ivan Milinković, a Zlata Petrović je imala savet za Anu - "Meni bi bilo jako drago da se pomiriš i posle da uradiš ono što ti treba da uradiš", rekla je ona, dok je Ana istakla da ne postoji mogućnost da se pomire i da mu izdaju oprosti.

"Ja ću njega uništiti", najavila je Ana, koja se prisetila na koje je sve načine Zvezdan manipulisao njom - "Pa, onda ima: 'Ljubavi, tebe mi!', a kad kaže: 'Zorana mi mog', to znači: 'Ana, veruj mi milijardu posto'. Tad najviše laže".

Ana i Zvezdan se znaju još od srednjoškolskih dana i niko ga ne poznaje bolje nego ona, koja je nedavno izjavila da je u Zadruzi potpuno drugi čovek u odnosu na onog s kojim je ona živela. Osim što je izgubio nju, istakla je da je Slavnić izgubio i prijatelje, jer su svi stali na njenu stranu.