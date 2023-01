O MINI DANAS BRUJE SVI MEDIJI! Supruga košarkaša blista u drugom stanju - pogledajte njena NAJBOLJA IZDANJA!

Mina Milutinović čeka svoje prvo dete sa košarkašem Nemanjom Nedovićem, a na njene Instagram fotke niko ne ostaje imun.

Izvor: Instagram/minamilutinovic/printscreen

Kao bomba je u medijima odjeknula vest da košarkaš Nemanja Nedović postaje otac. Njegova supruga Mina u drugom je stanju, a njihovi brojni obožavatelji preplavili su njihove Instagram naloge čestitkama.

Mina Milutinović vrlo je popularna na društvenim mrežama, a na svom profilu neretko deli fotke u bikiniju koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Srpska manekenka važi za jednu od najlepših žena domaćih košarkaša, a svom suprugu je i velika podrška. Mina i Nemanja dugo su bili u vezi pre nego što su stupil u brak.

Oni su 2020. godine sklopili građanski brak i organizovali intimno slavlje u najužem krugu ljudi, a u avgustu 2022. venčali su se i u crkvi i napravili veliko svadbeno veselje. Tada je o prinovi ovako govorila:

"Mladi smo oboje, ali to je svakako životni cilj. Da li će biti uskoro ili će malo sačekati, videćemo. Kada bismo dobili sina, iskreno mislim da bi Nemanja preferirao da se bavi fudbalom, jer je Nemanjina neostvarena želja taj fudbal. Možda bi kroz to ostvario svoje želje. Ja ću prepustiti to deci, neka to bude njihov izbor. Šta god to bude bilo, uvek ćemo biti uz njih, naravno", rekla je ranije Mina.

Pogledajte njena najbolja izdanja:

Ovako je izgledalo venčanje Nemanje Nedovića i Mine Milutinović: