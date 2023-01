Zorica Brunclik je drastično smršala za mjesec dana, pa je otkrila u čemu je njena tajna, a ima veze i sa njenim suprugom Kemišom.

Izvor: Pink scereenshot

Zorica Brunclik koja je, vjerovali ili ne, nekada bila plavuša, u poslednje vrijeme sve češće dobija komplimente za mladalački izgled, pa je bilo neminovno da pjevačica nekad otkrije i tajnu podmlađivanja. Kako je izjavila, njen recept su redovni intimni odnosi sa suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, a to rade tri puta dnevno.

Zorica je vidno smršala, a mnogi polemišu o tome da li je prije Nove godine posjetila plastičnog hirurga, pa je pjevačica prokomentarisala ove navode.

"Smršala sam! Jesam! Mjesec dana ne jedem ništa, odnosno naučila sam da probušim kašiku. Svako može da me pogleda, da mi priđe, da vidi šta se tu promijenilo. Mislim, ne može baš svako. Ako mislite da lijepo izgledam, onda vam preporučujem ljubav tri puta dnevno, kao što ja imam s mojim Kemišem. To me održava u formi", izjavila je Zorica Brunclik, te oštro demantovala da je išla kod hirurga i tvrdi da je za to zaslužno redovno vođenje ljubavi i genetika.

Vidi opis KEMIŠ I JA VODIMO LJUBAV 3 PUTA DNEVNO! Zorica Brunclik smršala i otkrila svoj RECEPT - Neće vam biti potreban hirurg! Zorica Brunclik i Kemiš Zorica Brunclik i Kemiš Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink tv /printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Pink tv /printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Da li sam nešto radila? A šta vi kažete? Koliko sam se ja promijenila od prošlog puta kad ste me vidjeli? Mislim da sam ista, samo mršavija, a rekla sam vam koji je recept za to. Ako želite da izgledate ko ja, onda tri puta praktikujte vođenje ljubavi, to vam je siguran recept, i hirurg vam neće biti potreban. Pod nož nisam išla", poručila je pjevačica.

Pogledajte u kakvoj raskoši žive Zorica i Kemiš i koliko pjevačica vodi računa o svakom detalju u kući: