DOHVATILA MAKAZE I OŠIŠALA GA NA SPAVANJU?! Otkrivena tajna Indirine veze sa saradnikom - "Bilo je SVEGA I SVAČEGA!"

Izvor za medije ispričao je detalje odnose pjevačice Indire Radić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta.

Pjevačica Indira Radić svojevremeno priznala da se umorila od estrade i povukla se iz javnog života, te smo imali malo prilike da je viđamo pred kamerama. Nedavno je ipak nastupila u Beograd, a na društvenim mrežama su tada mnogi konstatovali da je nabacila koji kilogram više.

Sada živi mnogo povučenijim i mirnijim životom, a sada se našla u centru komentarisanja zbog nekadašnjeg emotivnog i poslovnog odnosa između nje i kompozitora i saradnika Gorana Ratkovića Raleta. Kako prenosi Kurir, njihova priča navodno je prekinuta tako što je pjevačica u naletu bijesa i ljubomore ošišala kompozitora dok je on spavao!

Dok je njena karijera bila na vrhuncu, on joj je bio menadžer, producent i kompozitor i nije htio da pravi muziku ni za koga drugog osim za nju. Kako je izvor ispričao za pomenuti list, Indira je teško podnosila njegove saradnje sa dugim zvijezdama. "Odnos Raleta i Indira sve vrijeme je bio turbulentan, svađe, razmirice, teške riječi bile su česte. Upravo je on zaslužan, zajedno s Marinom Tucaković, za Indirine najveće hitove sa albuma 'Zmaj' iz 2004, kao i sa narednih ploča. Dok je ljubav relativno dobro funkcionisala, posao nije trpio, ali s vremenom su počele svađe, pa su oni raskinuli 2009, a posle nekoliko mjeseci su obnovili vezu", započinje sagovornik.

"Kad god se on ne javi na poziv, na primjer ako je u studiju i radi, ona haos napravi. Sedne u auto i doleti do njega, upadne unutra i počne s napadom histerije. To je umijelo da bude jako neprijatno jer uvijek ima još ljudi koji se zateknu tu. Jedan vrlo nezdrav odnos, imao sam utisak kao da postoje dvije Indire: jedna koju ja poznajem, a druga je ona koja se pretvori u zvijer kad je Rale izbaci iz takta. Sjećam se nesvakidašnjeg skandala kad je rađen njen album "Istok, sjever, jug i zapad". Ona je rad na ploči počela sa idejom da sve pjesme budu dueti i Rale ih je kao takve i pravio, a tekstove su pisali Marina Tucaković i još neki tekstopisci. Problem je nastao kad je Indira čula dvije pjesme, 'Ide to s godinama' i 'Kiša', koje su Rale i Marina uradili namjenski za Cecu Ražnatović", nastavlja.

"Tad je nastala drama. Po svaku cijenu je zahtjevala od Raleta da njoj ustupi te dvije pesme, jednom je plakala i rekla mu da će ga ostaviti ako to ne uradi i tako je on popustio. Rekao je Marini da te dvije pjesme ipak idu Indiri. Meni je tad bilo jasno da se jedan takav odnos između Indire i Raleta, nezdrav prije svega, ne može dugo održati."

Nakon ovoga je, priča izvor ovog lista, došlo do definitivnog razlaza između čuvenog estradnog tandema.

"Tada nisam radio s njima, ali sam se sreo s kolegom koji je još bio u timu i on mi je ispričao za skandal koji se dogodio. Rale i Indira su imali žestoku svađu jednu noći, vjerovatno su oboje bili popili, emocije su bile pojačane, pa se to pretvorilo u fizički obračun. Tačnije, nakon verbalnog sukoba Rale je otišao na spavanje, a Indira je dohvatila makaze i ošišala ga! On to nije ni primjetio dok se nije probudio sutradan. Indira je prestala da mu se javlja nakon toga, a posle dva mjeseca u medijima su se pojavile njene fotografije s novim emotivnim partnerom, koji se takođe zvao Goran. Čuo sam da su se Rale i Indira opet pomirili prije nekoliko godinu, ne znam koliko je to pouzdano", zaključio je sagovornik Kurira.